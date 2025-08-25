Бир катар мамлекеттик органдарга кызматтык унаалардын ачкычтары тапшырылды

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Энергетика министрлигине, Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине, Ички иштер министрлигине жана башка бир катар мамлекеттик органдарга жаңы унаалардын ачкычын тапшырды.
Анда сөз сүйлөгөн минкаб төрагасы алгач чогулгандарды президент Садыр Жапаровдун жана жалпы министрлер кабинетинин атынан алдыда кирип келе жаткан Эгемендүүлүк майрамы жана жаңы наалуу болушу менен куттуктап, өлкөдөгү акыркы жылдардагы болуп жаткан өнүгүүлөргө учкай токтолду.
«Кадырлуу замандаштар, кыргыз мамлекети акыркы 5 жылда ыкчам жана туруктуу өнүгүүгө карай багыт алды. Быйылкы жылы ЕАЭБде өлкөнүн ИДПсы туруктуу 10 пайыздан ашык өнүгүү темпин сактаган мамлекет болдук. Акыркы 7 айдагы өсүү темпибиз 11,5 пайызды түздү. 2025-жыл чек арабыз толук чечилген тарыхый жыл болду. Быйыл бюджетибизде да тарыхый жыл болот — анткени жылдын аягына чейин консолидацияланган бюджетибиз 1 трлндон ашат деп болжолдоп жатабыз», — деди ал.
Бардык тармактарда өнүгүүлөр катталып жатканын айткан Адылбек Касымалиев Энергетика министрлигинде да реформалар, өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирди.
«Кыргызстандын энергетикасы мамлекеттин өзгөчө көзөмөлүндө турат. Мисалы, 2021-жылы энергетика тармагына 14,8 млрд сом бөлүнсө, 2024-жылы капиталдаштыруу менен бирге 91,3 млрд сом бөлүндү. Атайын техникалардан тартып катардагы кызматкерлерге чейин чоң көңүл бурулуп жатат. Мамлекеттик, ал түгүл Борбор Азия масштабындагы ири долбоор Камбар-Ата-1 ГЭСи башталды. Токтогул ГЭСинин акыркы гидроагрегаты реконструкцияга жөнөтүлдү. Ат-Башы ГЭСинин төрт гидроагрегаты алмаштырылды. Үч-Коргон ГЭСинин 3-агрегаты модернизацияга берилди. Камбар-Ата-2 ГЭСтеринде жаңылоо иштери башталды. CASA-1000 долбоору аягына чыкты. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Өлкө боюнча быйыл 2025-жылы — 18 чакан ГЭС ишке кирет. Мына ушундай бир топ алгылыктуу иштер аткарылып, энергетика тармагы мамлекеттин колдоосуна жана катуу көзөмөлүнө алынгандыктан, электр энергиясындагы жоготуулар жылдан жылга азайып баратат», — деди Адылбек Касымалиев.
«Энергетика тармагында Казарман жана Суусамыр-Көкөмерен каскаддарын курууга боордош Түркия мамлекетинин ишкерлери кызыкдарлыгын билдирип, ага ылайык Кыргызстанда 2024-жылы «Борбор Азия Инвестициялык Холдинг» компаниясы түзүлгөн. Каскаддардын жалпы кубаттуулугу 2200 МВтты түзөт. Инвестор инвестиция катары 6 млрд доллардан ашык каражатты салууга кол койду», — деди ал.
Белгилей кетсек, бул жолу алынган автоунаалардын — Кыргызстанда жасалган Chevrolet үлгүсүндөгү 30 унаа Энергетика министрлигине, Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигине, Ички иштер министрлигине, ошондой эле 33 даана атайын техниканын 21и — «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ишканасына, ал эми 12си — «Кыргызкөмүр» ишканасына тапшырылды.
«Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, экономиканын өнүгүүсү үчүн ар бир тармак өз ишинде жемиштүү иштеши керек. Бардык материалдык-техниканы чыңдоо үчүн сатып алынган техникалар максаттуу пайдаланылып, Сиздердин ишти жеңилдетет деген ишенимдемин», — деп сөзүн жыйынтыктады минкаб төрагасы Адылбек Касымалиев.