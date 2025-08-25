Бүгүн мектеп окуучуларын 1-2-класска кошумча кабыл алуу башталат

Бүгүн, 25-августта мектепке каттала элек балдар үчүн 1-2-класстар үчүн кошумча квота ачылат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, ата-энелерге балдарын 1-2-класска киргизүүгө дагы бир мүмкүнчүлүк түзүү чечими кабыл алынган.
Кошумча кабыл алуу 25-август күнү саат 09:00дө Tunduk, MegaPay, MBank жана MoiO мобилдик тиркемелеринин бириндеги Электрондук мектепке кабыл алуу кызматы аркылуу башталат! + Банк — же портал.
Ата-энелерге жана мыйзамдуу өкүлдөрүнө баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн Тундук тиркемесинин санариптик документтер бөлүмүндө чагылдырылганын алдын ала текшерип алуу сунушталат.