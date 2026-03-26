Мектепке кабыл алуу: Балдарды 1-класска электрондук каттоо 1-апрелде башталат

Кыргызстанда балдарды 1-класска электрондук каттоо 1-апрелде башталат. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин «Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүү уюмдарына балдарды электрондук каттоо» санариптик технологиялык системасы жөнүндө жобосунда айтылат.
Маалыматка ылайык, балдарды 1-класска электрондук каттоо эки этап менен жүргүзүлөт:
Биринчи этап — 1-апрелинде саат 10:00дөн тартып жүргүзүлөт:
жашаган жери боюнча тиешелүү жалпы билим берүү уюмунун микроучастогунда каттоосу (пропискасы) бар балдарды кабыл алуу;
Экинчи этап — 1-июнда саат 10:00дөн тартып башталат:
жашаган жери боюнча микроучастокто каттоосу жок балдарды, тандалган жалпы билим берүү уюмунуна бош орундар болгон учурда.
2026-2027-окуу жылына 2019-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин жана 2020-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин төрөлгөн балдар биринчи класска кабыл алынат.
8 жаштан улуу балдар же баланын же ата-энесинин/мыйзамдуу өкүлүнүн ким экендигин тастыктаган документтери жок балдар мектепке балдар иштери боюнча комиссиянын чечими менен кабыл алынат.
Жободо белгиленгендей, балдарды 1-класска кабыл алууда КР мыйзамдарына ылайык ар кандай окутуу сабактары боюнча балдардын билим деңгээлин аныктоого багытталган текшерүүлөрдү (тесттерди, экзамендерди, сынактарды, аңгемелешүүлөрдү) жүргүзүүгө тыюу салынат.