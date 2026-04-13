Мектепке кабыл алуу. Биринчи класска 50 миңге жакын бала кабыл алынды

Биринчи класска 50 миңге жакын бала кабыл алынды. Бул маалымат 1mektep.edu.gov.kg ачык маалыматтар порталынан жеткиликтүү болду.
Бишкек шаарында 8 миң 400гө жакын бала кабыл алынган. Алардын ичинен кыргыз тилиндеги класстарда дээрлик 3 миң 400 орун, ал эми орус тилиндеги класстарда 5 миңге жакын орун бар. Борбор калаада дагы 18 миңден ашык орун бош калды.
2026/27-окуу жылына жалпы квоталардын саны 192 миң 300 булууда.
Белгилей кетүүчү нерсе, республиканын түштүгүндө окутуу өзбек жана тажик тилдериндеги класстарга да кабыл алуу жүрүп жатат.
Биринчи класска онлайн каттоо 1-апрелде башталды. Ага 2019 жана 2020-жылдары төрөлгөн балдар катыша алышат.
Биринчи этап ата-энесинин (же мыйзамдуу камкорчусунун) тиешелүү мектептин кичи районунда туруктуу каттоосу бар балдар үчүн болот. Экинчи этап болсо жашаган жери боюнча каттоого негизделбеген каттоо үчүн, 1-июнда башталат.