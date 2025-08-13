Биринчи класска кабыл алуу. Ата-энелер мектеп тандоосун жокко чыгара албайт

Мектептерге онлайн каттоо жүргүзүлүп жаткан 1mektep.edu.gov.kg порталында билим берүү уюмун тандоону жокко чыгаруу убактылуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу 24.kg агенттигине укук коргоочу Анара Дауталиева билдирди.
Анын айтымында, мектеп тандоосун өзгөртө албаган ата-энелер ага кайрылышат. «Мисалы, бир үй-бүлө апрель айында баласын Талас шаарындагы катталган жери боюнча мектепке киргизип коюшкан, бирок жакынкы күндөрү үй-бүлөлүк себептерден улам Бишкекке көчүп келүүгө туура келип жатат. Бирок алар мектеп тандоосун өзгөртө алышпайт. Бул функция 18-августтан тарта ишке киргизилет, бирок ага чейин бош орун калбай калышы мүмкүн» , - деп нааразы Анара Дауталиева.
Ушундай эле көйгөйдү 24.kg сайтынын окурмандарынын бири билдирди. «Бизге адегенде кайсы окуу жайга бош орундар бар болсо, ошол мектепке катталуу керек деп айтышкан, андан кийин билим берүү уюмун тандоону өзгөртүүгө болот имиш, бирок азыр бул функция иштебейт», — деди ал.
Буга чейин Билим берүү министрлиги 13-августтан тарта 2025/2026-окуу жылына кошумча кабыл алуу 8-августка карата бир дагы мектепте жок балдар үчүн гана башталарын билдирген.
«Балдары мектепте катталган системанын колдонуучулары үчүн жокко чыгаруу функциясы иштебейт», — деп эскертти департамент.
Балдарды мектепке электрондук каттоонун экинчи этабы 15-августта аяктайт.