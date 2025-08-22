09:39
Кыргызча

Чолпон Шаикова ШКУнун Маданий интеграция борборун жетектейт

Чолпон Шаикова Шанхай кызматташтык уюмунун «Маданий интеграция борбору» мамлекеттик мекемесинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маданият министрлиги
Фото Маданият министрлиги. Чолпон Шаикова ШКУнун Маданий интеграция борборун жетектейт

Буга чейин Ысык-Көл облустук мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын директору болуп иштеген.

1993-жылы Улуттук университетти тарых факультетинин тарых жана коом таануу мугалими адистиги боюнча аяктаган.

2014-2018-жылдары Чолпон Шаикова Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын даярдоого жана өткөрүүгө медиа координатор катары катышкан. 2023-2024-жылдары Чүй телерадиоберүү компаниясынын СТВ телеканалынын директору болгон.

Бүткүл дүйнөлүк этноспорт конфедерациясында жана World Ethnogames коомдук фондунда пиар-менеджер болуп да иштеген.

Чолпон-Ата шаардык кеңешинин депутаты, жаштар бирикмелеринин төрайымы, Кызыл Чырым жана Жарым Айдын Ысык-Көл райондук комитетинин бөлүм башчысы болгон.
