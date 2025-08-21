11:42
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Кыргызча

Орто бизнестин өкүлдөрү ай сайын бирдиктүү салык отчетун берүүгө милдеттүү

Мамлекеттик салык кызматы орто ишкердик субъекттери салык органдарына ай сайын бирдиктүү салык боюнча отчет берүүгө милдеттүү экенин эскертет.

Ведомстводон белгилешкендей, ал отчеттук айдан кийинки айдын 20сынан кечиктирилбестен cabinet.salyk.kg сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинети же «Salyk.kg» мобилдик тиркемеси аркылуу берилиши керек.

Салык отчетун белгиленген мөөнөттө бербегендиги үчүн салыктык санкциялар каралган. Ар бир кечиктирилген отчет үчүн айып салынат.

Белгилей кетсек, 2025-жылдын 12-февралындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, бирдиктүү салык боюнча отчеттуулук тартибине өзгөртүүлөр киргизилген. Буга чейин отчет квартал сайын берилсе, эми аны ай сайын берүү талап кылынат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340441/
Кароо: 47
Басууга
Теги
Салык мыйзамында өзгөрүүлөр: айыл чарба тармагында кандай жеңилдиктер каралган?
Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашык акциз салыгы чогултулду
Транспорт салыгы жокко чыгарылды: жарандар эмнелерди билиши керек?
Салык жана бажы кызматтары түздөн-түз министрлер кабинетине баш иет
Кыргызстанда жыл башынан бери 89,8 миллиард сом салык жыйналды
Кайра иштетүүчүлөрдү колдоо: Табигый суусундуктарга акциздик салык төмөндөтүлдү
Салык кызматы алдамчылыктын жаңы түрү боюнча эскертти
Салык кызматынын төрагасы ишкерлерге салык өзгөртүүлөрү боюнча түшүндүрмө берди
Салык кызматы эскертет: ​​1-майга чейин салык декларациясын тапшыруу керек
Мамлекеттик салык кызматы биринчи кварталда 63,8 миллиард сом салык чогултту
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
21-август, бейшемби
11:33
Орто бизнестин өкүлдөрү ай сайын бирдиктүү салык отчетун берүүгө милдеттүү Орто бизнестин өкүлдөрү ай сайын бирдиктүү салык отчету...
11:21
Пайдалуу кеңеш: Уктаар алдында сүт азыктарын жеген туурабы?
10:42
Кыргызстандагы Байчечекей чокусунан эки орусиялык альпинист куткарылды
10:05
Дүйнөдөгү эң тынч шаар аталды. Анда 266 сейил бак жана жылына 300 күн ачык болот
09:44
Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты