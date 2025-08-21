Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты

Бүгүн, 21-августта Бишкекте режиссёр Караш Жанышовдун «Керексиң» кыргыз драмасы көрсөтүлүлөт.
Адилет менен Айжан катардагы жаш үй-бүлө. Айжан рактын төртүнчү стадиясында экени аныкталган. Дарыгерлер анын өмүрүнө өтө аз убакыт калганын айтышууда. Оор диагнозго карабастан, Адилет аялын сактап калуу жана анын катуу оорусунан айыктыруу үчүн баарын жасоону чечет.
Режиссер: Караш Жанышов.
Жанр: үй-бүлөлүк драма.
Тили: кыргызча (орусча субтитрлер).
Актёрлор: Саламат Калыбек уулу, Темирлан Сманбеков, Арнис Кыдырмышов, Айсанат Эдигеева, Анара Назаркулова.