10:07
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Кыргызча

Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты

Бүгүн, 21-августта Бишкекте режиссёр Караш Жанышовдун «Керексиң» кыргыз драмасы көрсөтүлүлөт.

Адилет менен Айжан катардагы жаш үй-бүлө. Айжан рактын төртүнчү стадиясында экени аныкталган. Дарыгерлер анын өмүрүнө өтө аз убакыт калганын айтышууда. Оор диагнозго карабастан, Адилет аялын сактап калуу жана анын катуу оорусунан айыктыруу үчүн баарын жасоону чечет.

Режиссер: Караш Жанышов.

Жанр: үй-бүлөлүк драма.

Тили: кыргызча (орусча субтитрлер).

Актёрлор: Саламат Калыбек уулу, Темирлан Сманбеков, Арнис Кыдырмышов, Айсанат Эдигеева, Анара Назаркулова.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340419/
Кароо: 66
Басууга
Теги
«Курак» тасмасы Пусан эл аралык кинофестивалына катышат
Бүгүн «Кызганыч» кыргыз триллери чыкты
Кыргыз режиссердун тасмасы Түштүк-Чыгыш Азияда биринчи жолу прокатка чыкты
Милиция күнүнө карата. «Участкалык инспектор Марат» тасмасы көрсөтүүгө чыгат
Кыргыз психологиялык триллери «От» көрсөтүүгө чыкты
Эл аралык кыска метраждуу тасмалардын фестивалы сентябрь айында Нарында өтөт
Бишкекте эки комедия көрсөтүүгө чыкты
Руслан Акундун «Бейиш эненин таманында» тасмасы «Оскар» сыйлыгына көрсөтүлдү
Бүгүн «Таш» аттуу кыргыз драмасы көрсөтүүгө чыгат
Кыргыз тасмасы Азиядагы эң ири кинофестивалда баш байгени алды
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
21-август, бейшемби
10:05
Дүйнөдөгү эң тынч шаар аталды. Анда 266 сейил бак жана жылына 300 күн ачык болот Дүйнөдөгү эң тынч шаар аталды. Анда 266 сейил бак жана...
09:44
Бишкекте «Керексиң» кыргыз драмасы чыкты
09:27
Бүгүнкү доллардын курсу
09:19
Чолпон-Атада кыргыз-герман бизнес форуму өтөт
09:00
Бишкекте жаан жаабайт. 21-24-августка карата аба ырайы
20-август, шаршемби
17:55
21-августка карата аба ырайы
17:52
Ысык-Көлдөгү мектеп-интернаттын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды
17:11
Кайнатасы келинин зордуктаган. Акыйкатчы институту чоо-жайы менен бөлүштү