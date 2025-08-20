16:48
Кыргызча

Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады

Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Киров айылындагы «Новое озеро» балык чарбасынын көлмөсүндөгү балыктардын массалык кырылышынын себебини атады.

Санитардык-бактериологиялык текшерүүнүн жыйынтыгыгында аталган суунун үлгүсүндө нормадан бир нече эсе ашкан көрсөткүчтөр аныкталды. Бул төмөнкү терс таасирлерге алып келиши мүмкүн:

Кычкылтек жетишсиздиги: бактериялар жана органикалык калдыктар кычкылтекти азайтат, бул гипоксияга алып келет;

Метаболизмдин бузулушу: аммиактын жогору деңгээли жаныбарларга жана ички органдарга терс таасир берет;

Экологиялык тең салмактын бузулушу: суунун микрофлорасы жана азыктык чынжыр бузулат;

балыктардын массалык өлүмү жана репродукциянын төмөндөшү.

«Мындай жыйынтык суунун сапаты санитардык-экологиялык нормаларга жооп бербей турганын айгинелейт. Анализдер суунун бактериалдык жана химиялык булганганын тастыктайт. Бул балыктарга жана жалпы экосистемага олуттуу коркунуч жаратат», — деп айтылат корутундуда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340344/
