Ысык-Атада балыктар жапырт өлгөн. Айыл чарба министрлиги себебини атады

Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы Киров айылындагы «Новое озеро» балык чарбасынын көлмөсүндөгү балыктардын массалык кырылышынын себебини атады.
Санитардык-бактериологиялык текшерүүнүн жыйынтыгыгында аталган суунун үлгүсүндө нормадан бир нече эсе ашкан көрсөткүчтөр аныкталды. Бул төмөнкү терс таасирлерге алып келиши мүмкүн:
Кычкылтек жетишсиздиги: бактериялар жана органикалык калдыктар кычкылтекти азайтат, бул гипоксияга алып келет;
Метаболизмдин бузулушу: аммиактын жогору деңгээли жаныбарларга жана ички органдарга терс таасир берет;
Экологиялык тең салмактын бузулушу: суунун микрофлорасы жана азыктык чынжыр бузулат;
балыктардын массалык өлүмү жана репродукциянын төмөндөшү.
«Мындай жыйынтык суунун сапаты санитардык-экологиялык нормаларга жооп бербей турганын айгинелейт. Анализдер суунун бактериалдык жана химиялык булганганын тастыктайт. Бул балыктарга жана жалпы экосистемага олуттуу коркунуч жаратат», — деп айтылат корутундуда.