Адылбек Касымалиев: «Кыргызстан ЕАЭБде экономикалык өсүштү көрсөтүүдө»

Министрлер кабинети
Фото Министрлер кабинети. Министрлер Кабинетинин жыйыны

Кыргызстандын экономикасы ишенимдүү өсүштү көрсөтүүнү улантууда. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы — президенттик аппараттын жетекчиси Адылбек Касымалиев Фейсбуктагы баракчасына жазды.

Анын маалыматына караганда, 2025-жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ИДӨнүн көлөмү 865,2 млрд сомду түзүп, 11,5 %га көбөйдү. Кыргызстан ИДӨнүн өсүү темпи боюнча ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин арасында биринчи орунда турат:

Казакстан — 6,3 % (7 ай);

Армения — 6,3 % (6 ай);

Беларусь — 2,1 % (6 ай);

Россия — 1,2 % (6 ай).

Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымынын эсебинен камсыздалды. Мисалы, өнөр жайда өсүү 11,4 %ды түздү. Айрыкча жогорку көрсөткүчтөр төмөнкү тармактарда катталды:

фармацевтика — 2,4 эсе өсүү;

тамак-аш азыктарын өндүрүү — 49,0 %га;

резинадан, пластмассадан жана курулуш материалдарынан жасалган буюмдарды өндүрүү — 33,5 %га;

химиялык продукция — 29,3 %га;

мунай продукциялары — 5,8 %га;

пайдалуу кендерди казып алуу — 14,6 %га.

«Бул абдан жакшы динамика. Курулуш сектору 37,8 %га, тейлөө чөйрөсү — 9,8 %га, айыл чарбасы — 2,3 %га өстү. Жыл башынан бери негизги капиталга инвестициялардын өсүү темпи жогору болууда. 7 айдын жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 141,9 млрд сомду түзүп, 33,4 %га көбөйдү», — деди ал.

Бул көрсөткүч мурунку жылдардагы деңгээлдерден ашып кетти:

2021-жылы — 122,8 млрд сом;

2022-жылы — 139,4 млрд сом.

Министрлер кабинетинин төрагасы негизги капиталга инвестициялардын өсүшү ички каржылоо булактарынын 52,2 пайызга көбөйүшүнүн эсебинен камсыздалганын, бул улуттук каржылоо базасынын бекемделишинен кабар берерин белгиледи.

"Сиздерге белгилүү болгондой, социалдык маанилүү азык-түлүктөрдүн баасын турукташтыруу максатында үстүбүздөгү жылдын 11-августунан тартып 90 календардык күнгө эттин (уй эти жана кой эти) баасына убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилди.

Мен Экономика жана коммерция министрлигине Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги менен биргеликте эттин баасын мамлекеттик жөнгө салууну көзөмөлдөөнү жана бардык социалдык маанидеги товарлардын баасына мониторингди күчөтүүнү, зарыл болгон учурда тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырдым. Орто мөөнөттүү келечекте инфляцияны ооздуктоо максатында үстүбүздөгү жылдын 29-июлунда Улуттук банк эсептик ченди 9 пайыздан 9,26 пайызга чейин көтөрдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340309/
