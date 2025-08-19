14:06
Кыргызстан ири инвесторлорду тартуу шарттарын жөнөкөйлөштүрдү

Кыргызстанда бизнес жүргүзүү жана түз чет элдик инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында ири бизнести стимулдаштыруу боюнча конкреттүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Улуттук инвестиция агенттиги билдирди.

Ага ылайык, «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» мыйзамдын жоболоруна ылайык, инвесторлорго Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен түздөн-түз жеке инвестициялык келишим түзүү мүмкүнчүлүгү берилген.

Бул эреже 10 миллион доллардан кем эмес инвестиция салууну каалаган инвесторлорго, ошондой эле төмөнкүлөргө ээ болгондорго тиешелүү:

— эл аралык ишкердик репутация;

— ийгиликтүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда уникалдуу билим жана тажрыйба.

Инвестициялык келишимдин алкагында инвесторлорго төмөнкү жеңилдиктер берилиши мүмкүн:

— салыктык жана бажылык жеңилдиктер жана преференциялар;

— негизги кызматкерлерге визалык колдоо көрсөтүү;

— долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жер тилкелерин тандоого жана каттоого көмөк көрсөтүү.
