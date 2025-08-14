10:01
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Кыргызча

Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашык акциз салыгы чогултулду

2025-жылдын январь-июль айларында өлкөдө өндүрүлгөн алкоголдук продукциялардан 2 млрд 36 млн сом акциз салыгы жыйналды. Бул тууралуу Мамлекеттик салык кызматынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 млн сомго көп.

Мындан тышкары, 2025-жылдын 7 айында ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдөн импорттолгон алкоголдук продукциялардан түшкөн акциздик салыктын көлөмү 426 млн сомду түздү, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 98 млн сомго көп.

Белгилей кетсек, 2024-жылы республикада өндүрүлгөн жана ЕАЭБ өлкөлөрүнөн импорттолгон алкоголдук продукциядан түшкөн жалпы акциздик салыктын көлөмү 4 млрд 302 млн сомду түзүп, 2023-жылга салыштырмалуу 372 млн сомго көп болгон.

Эскерте кетсек, акциздик маркаларды көзөмөлдөө төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн жана ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин аймагынан импорттолгон продукция — салыктык көзөмөлдүн негизинде;

үчүнчү өлкөлөрдөн алып келинген продукция — бажы көзөмөлүнүн негизинде.

Соода тармагында (чекене жана дүң) сатылып жаткан маркаланууга тийиш болгон продукциянын акциздик маркасынын бар же жок экендигин жана анын аныктыгын салык органдары көзөмөлдөйт.

Салык кызматы жарандарды жасалма жана контрафакттык продукцияны колдонуудан качуу үчүн алкоголдук продукциядагы акциздик марканын аныктыгын текшерүүгө чакырат.

Аны текшерүү үчүн «Salyk» мобилдик тиркемесинде «Акциздик марка» бөлүмү бар. Ал жерде маркадагы Data-Matrix кодун сканерлөө аркылуу продукция тууралуу маалымат алууга болот. Ушундай эле функция cabinet.salyk.kg сайтынын «Акциздик марка» бөлүмүндө да жеткиликтүү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339548/
Кароо: 26
Басууга
Теги
Транспорт салыгы жокко чыгарылды: жарандар эмнелерди билиши керек?
Салык жана бажы кызматтары түздөн-түз министрлер кабинетине баш иет
Кыргызстанда жыл башынан бери 89,8 миллиард сом салык жыйналды
Кайра иштетүүчүлөрдү колдоо: Табигый суусундуктарга акциздик салык төмөндөтүлдү
Салык кызматы алдамчылыктын жаңы түрү боюнча эскертти
Салык кызматынын төрагасы ишкерлерге салык өзгөртүүлөрү боюнча түшүндүрмө берди
Салык кызматы эскертет: ​​1-майга чейин салык декларациясын тапшыруу керек
Мамлекеттик салык кызматы биринчи кварталда 63,8 миллиард сом салык чогултту
Кыргызстан ЭТТК жокко чыгарылды: Салык төлөөчүлөр эмнени эсинде сакташы керек?
Нурлан Умтулов Салык кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан бошотулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
14-август, бейшемби
09:54
Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашык акциз салыгы чогултулду Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашы...
09:37
Кыргыз окумуштуулары Монголияга илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө жөнөп жатышат
09:27
Бүгүнкү доллардын курсу
09:00
Бишкекте дем алыш күндөрү жаан-чачын күтүлбөйт. 14-17-августка карата аба ырайы
08:30
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө ысык суу убактылуу токтотулат
13-август, шаршемби
17:33
«Кумтор» медкызматы Тоголок кенин тез жардам унаасы менен камсыздады
17:01
Араван районунун тургуну «Кадастр» кызматкерине пара берип жатканда кармалды
16:49
Нарын районунда көпүрө сынып, жүк ташуучу унаа дарыяга кулады
16:07
Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды