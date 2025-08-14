08:26
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Кыргызча

«Асман» авиакомпаниясы Бишкек-Нарын түз аба каттамын ачты

2025-жылдын 4-сентябрынан тарта «Асман аба жолдору» мамлекеттик авиакомпаниясы Бишкектен Нарынга үзгүлтүксүз түз аба каттамдарын ачат. Бул тууралуу «Кыргызстандын аэропорттору» ААКнын басма сөз кызматы билдирди.

Учуулар заманбап жана ыңгайлуу учактарда ишке ашырылары белгиленген. Эми борбордон Нарынга 40 мүнөттө жетүүгө болот. Билет баасы — 2 миң 100 сомдон. Азырынча жумасына бир рейс жасоо пландалууда.

Буга чейин Нарын аэропорту реконструкциядан кийин кайра иштей турганы айтылган. 1999-жылдан кийин жүргүнчү агымынын азайышынан улам жараксыз абалга келген жаңыланган аэропортко «Асман» авиакомпаниясы алгачкы техникалык каттамды ишке ашырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339528/
Кароо: 49
Басууга
Теги
Ош аэропортуна Алматыдан алгачкы каттам аткарылат
23-июндан тарта Алматы-Тамчы түз аба каттамы ачылат
28-майда Ош-Алматы аба каттамы ачылат
Катар Кыргызстанга түз аба каттамдарын ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулады
«Асман» авиакомпаниясы алгачкы «Ош — Каракол — Ош» каттамын аткарды
Жакында Ош-Каракол аба каттамы ачылат
Бишкек — ​​Каракол аба каттамына билеттердин баасы белгилүү болду
Алагөзов «Асман» авиакомпаниясына экинчи учактын келишине комментарий берди
Бүгүн Бишкекке «Асман» авиакомпаниясынын экинчи учагы келет
Алгачкы «Ош-Нью-Дели» чартердик каттам ачылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
14-август, бейшемби
08:00
«Асман» авиакомпаниясы Бишкек-Нарын түз аба каттамын ачты «Асман» авиакомпаниясы Бишкек-Нарын түз аба каттамын ач...
13-август, шаршемби
17:33
«Кумтор» медкызматы Тоголок кенин тез жардам унаасы менен камсыздады
17:01
Араван районунун тургуну «Кадастр» кызматкерине пара берип жатканда кармалды
16:49
Нарын районунда көпүрө сынып, жүк ташуучу унаа дарыяга кулады
16:07
Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды
15:41
Чаткалдагы социалдык объектилерди курууда 5,8 млн сомдук зыян келтирилген