16:44
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Кыргызча

Чаткалдагы социалдык объектилерди курууда 5,8 млн сомдук зыян келтирилген

Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда социалдык объектилерди куруу жана оңдоо боюнча долбоорлорду ишке ашырууда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары аныкталды.

Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, Каныш-Кыйын жана Терек-Сай айыл аймактарында жумуштар начар аткарылып же такыр аткарылбай калганына карабай бюджеттик каражаттар подрядчиктерге которулган.

Текшерүүнүн жыйынтыгында аткарылбаган же сапатсыз аткарылган иштер үчүн подрядчы уюмдарга төмөндөгү фактылар боюнча бюджеттик каражаттар мыйзамсыз которулгандыгы такталып, мамлекетке 5,8 млн сомдон ашык зыян келтирилген.

Каныш-Кыя айылында мини-футбол аянтчасын курууда аткарылбаган иштер үчүн кошумча 1,67 млн сом төлөнгөн;

Ак-Таш айылындагы Усупбек уулу К. атындагы мектепти жана Каныш-Кыядагы спорт комплексин курууда мамлекет 1,22 млн сомдук зыянга учураган;

Сумсар айылындагы «Ай-Балам» бала бакчасын капиталдык оңдоодо аткарылбаган жана сапатсыз иштер үчүн жергиликтүү бюджетке 2,89 млн сом зыян келтирилген.

Бул фактылар боюнча Чаткал райондук прокуратурасы тарабынан 4 кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339478/
Кароо: 103
Басууга
Теги
Ысык-Көлдө 20 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Лейлектеги мурдагы автопарк жер тилкеси менен мамлекетке кайтарылды
«Геолог» пансионаты жана «Орлёнок» лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды
Таласта курулушка жер бөлүп берүүдөгү коррупциялык схема аныкталды
Оорукананын имараты жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ош шаарындагы «Весна» кинотеатры мамлекетке кайтарылды
Былтыр Кыргызстанда 15 млрд сомдон ашык объектилер мамлекетке кайтарылды
Ош облусундагы почта имараты жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Башкы прокуратура: Жетим балдарга батир жана жер тилкелери берилди
Чүйдө 341,8 млн сомдук социалдык объектилери мамлекетке кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
13-август, шаршемби
16:07
Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхый кадам катары бааланды Мамлекеттик банктын Beeline брендин сатып алуусу тарыхы...
15:41
Чаткалдагы социалдык объектилерди курууда 5,8 млн сомдук зыян келтирилген
15:33
Биринчи класска кабыл алуу. Ата-энелер мектеп тандоосун жокко чыгара албайт
15:27
2025-жылы Кыргызстандан АКШга 75 тонна кургатылган мөмө-жемиш экспорттолду
13:43
Михай Эминеску атындагы сыйлык Султан Раев менен Карбалас Бакировго ыйгарылды