Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүкэлектр» ААКдан билдиришти.
Ондоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:
Аламүдүн РЭСи
- 9.00-18.00 — Төмөнкү-Ала-Арча айылы (Кыргыз, Коллекторная), Степное (Дорожная, Манас, Артезян, Кавказ, Гамзатов) Восток (Луговая Щорс, Ленин, Летняя, Совет, Запад), Аламедин (Панфилов, Суворов, «Адилет»), Гроздь (Садовая, Грозденская, Шаршенов, Участок);
Сокулук РЭСи
- 9.00-17.00 — Шопоков шаары (Киевс, Тургенев, Москва, Совет, Ленин), Север кыштагы (Матросов), Национальное (Садовая), Жаңы-Жер (1-кичи район), Фрунзе (Восточная, Фрунзе, Карасуу), Шалта (Калмырза, кашар), Чоң-Жар (Термечиков);
- 9.00-15.00 — Новопавловка (Заводская, Крупская, Гагарин, Строительная, Степная, Токтогул, Мир, «Поле чудес»);
- 10.00-16.00 — Манас (Дружба, Пушкин, Ломоносов, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая);
Кант РЭСи
- 8.00-18.00 — Люксембург (Лермонтов, Чапаев, Толстой, Бекмуратов, Гоголь, Крупская), Ак-Кудук (Новая жизнь, Токтогул, Пушкин, Север), Жерказар (Шопоков), Киров (Южная, Центральная, Садовая);
- 9.00-12.00 — Дмитриевка (Ленин, Садовая, Красноармейская, Чапаев, Фрунзе, Нальчик, интернат үйү.