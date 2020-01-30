17:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Кыргызча

Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт

Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүкэлектр» ААКдан билдиришти.

Ондоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:

Аламүдүн РЭСи

  • 9.00-18.00 — Төмөнкү-Ала-Арча айылы (Кыргыз, Коллекторная), Степное (Дорожная, Манас, Артезян, Кавказ, Гамзатов) Восток (Луговая Щорс, Ленин, Летняя, Совет, Запад), Аламедин (Панфилов, Суворов, «Адилет»), Гроздь (Садовая, Грозденская, Шаршенов, Участок);

Сокулук РЭСи

  • 9.00-17.00 — Шопоков шаары (Киевс, Тургенев, Москва, Совет, Ленин), Север кыштагы (Матросов), Национальное (Садовая), Жаңы-Жер (1-кичи район), Фрунзе (Восточная, Фрунзе, Карасуу), Шалта (Калмырза, кашар), Чоң-Жар (Термечиков);
  • 9.00-15.00 — Новопавловка (Заводская, Крупская, Гагарин, Строительная, Степная, Токтогул, Мир, «Поле чудес»);
  • 10.00-16.00 — Манас (Дружба, Пушкин, Ломоносов, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая);

Кант РЭСи

  • 8.00-18.00 — Люксембург (Лермонтов, Чапаев, Толстой, Бекмуратов, Гоголь, Крупская), Ак-Кудук (Новая жизнь, Токтогул, Пушкин, Север), Жерказар (Шопоков), Киров (Южная, Центральная, Садовая);
  • 9.00-12.00 — Дмитриевка (Ленин, Садовая, Красноармейская, Чапаев, Фрунзе, Нальчик, интернат үйү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/142135/
Кароо: 34
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Дөөлөт Сыдыков: Улуттук баалуулуктарга күйбөгөн, кыргызга күйбөйт Дөөлөт Сыдыков: Улуттук баалуулуктарга күйбөгөн, кыргызга күйбөйт
Дүйнөнү дүрбөткөн кытайдын коронавирусу. Коркунучтар жана сактануу жолу Дүйнөнү дүрбөткөн кытайдын коронавирусу. Коркунучтар жана сактануу жолу
Коронавирустун эпицентри болгон Ухань шаарында 15&nbsp;кыргызстандык бар Коронавирустун эпицентри болгон Ухань шаарында 15 кыргызстандык бар
Тайланддан учуп келген жүргүнчүдө коронавирустун белгилери бар деп шек жаралган Тайланддан учуп келген жүргүнчүдө коронавирустун белгилери бар деп шек жаралган
30-январь, бейшемби
17:11
Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өч...
16:55
«Неман» Гүлжигит Алыкуловдун ордуна дагы бир кыргыз футболчусун кароодо
16:34
БУУ коррупциялашкан өлкөлөргө бюджеттен уурдалган акчаны кайтарууга жардамдашат
16:22
Кытайдагы коронавирус. Беткап ордуна желим бөтөлкө менен коргонушууда
16:21
Улуу Жеңиш. Кыргызстандык аскер кызматкерлери Москвадагы жөө жүрүшкө катышышат