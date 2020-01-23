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Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт

Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүкэлектр» ААКдан билдиришти.

Ондоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:

Аламүдүн РЭСи

  • 9.00-17.00 — Аламүдүн айылы (Некрасов, Алма-Ата, Гагарин, Проскуряков), Карл Маркс (Фрунзе), Берлик (Западная, Фабричная), Пригородное (Первомайская, Садовая, Космонавт, Горький, Юбилейная);

Сокулук РЭСи

  • 9.00-17.00 — Новопавловка (Ахунбаев, Дмитров, Ворошилов, Киров, Железнодорожная, Южная, Чапаев), Фрунзе (Восточная, Фрунзе, Карасуу) Шопоков (Москва, Ленин, Совет, Киев, Западная);
  • 10.00-15.00 — Манас (Северная, Совхоз, Комсомол, Западная, Мир, Степная), Лесное (Северная, Новая, Западная, Центральная, Атбашы, Проектная, Восточная), Комсомольское (Проектируемая, Восточная, Лесная, Новая, Чүй, Южная, Дорожная, Тупик, Строительная);
  • 9.00-12.00 — Военно-Антоновка (Степная, Северная, Полярная, Животноводство, Восточная, Фрунзенская, Западная);

Кант РЭСи

  • 8.00-18.00 — Кант (Тагаев, 1- кичи район, №№ 1-8, 12, 17), Дмитриевка (Киров, Чапаев).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/141411/
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Бүгүн Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Бүгүн Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
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