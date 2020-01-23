Эртең Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүкэлектр» ААКдан билдиришти.
Ондоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:
Аламүдүн РЭСи
- 9.00-17.00 — Аламүдүн айылы (Некрасов, Алма-Ата, Гагарин, Проскуряков), Карл Маркс (Фрунзе), Берлик (Западная, Фабричная), Пригородное (Первомайская, Садовая, Космонавт, Горький, Юбилейная);
Сокулук РЭСи
- 9.00-17.00 — Новопавловка (Ахунбаев, Дмитров, Ворошилов, Киров, Железнодорожная, Южная, Чапаев), Фрунзе (Восточная, Фрунзе, Карасуу) Шопоков (Москва, Ленин, Совет, Киев, Западная);
- 10.00-15.00 — Манас (Северная, Совхоз, Комсомол, Западная, Мир, Степная), Лесное (Северная, Новая, Западная, Центральная, Атбашы, Проектная, Восточная), Комсомольское (Проектируемая, Восточная, Лесная, Новая, Чүй, Южная, Дорожная, Тупик, Строительная);
- 9.00-12.00 — Военно-Антоновка (Степная, Северная, Полярная, Животноводство, Восточная, Фрунзенская, Западная);
Кант РЭСи
- 8.00-18.00 — Кант (Тагаев, 1- кичи район, №№ 1-8, 12, 17), Дмитриевка (Киров, Чапаев).