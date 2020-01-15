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Бүгүн Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт

Бүгүн Чүй облусунун айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт. Бул тууралуу «Түндүкэлектр» ААКдан билдиришти.

Ондоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:

Сокулук РЭСи:

  • 9.00-17.00 — Шопоков (Киев, Ленин, Москва, Совет, Зеленая), Сокулук айылы (Ош, Ленинград), Камышановк (Чүй, Фрунзе, Пионер, Больничная, Западная), Военно-Антоновка (Дружба, Южная), Гавриловка (Дружба, Горький, Школьная), Северный кыштагы (Матросов);
  • 11.00-13.00 — Кызыл-Туу айылы (Проектируемая, Жыламыш, Мамеев, Ибраимов, Заречная, Свечников, Билалы, Абакир), Маловодное (Ленин, Украинская, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Тоголок Молдо, Жангазиев, Киров), Новое (Мичурин, Калинин, Строительная);

Москва РЭСи

  • 9.00-17.00 — Ак-Суу айылы (Шолохов, Гвардейская), Садовое (Ключевая), Кыз-Моло (Октябрь);

Жайыл РЭСи

  • 8.30-17.00 — Полтавка (Горький), Орто-Суу, Кара-Балта (Киров, 8-113; 108-148, Спортивная, 1-15, Свердлов, 73, Космическая).
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/140499/
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Эртең Бишкектин айрым аймактарында электр жарыгы өчүрүлөт
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