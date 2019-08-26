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Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт

Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт. Бул тууралуу «Түндүк электр» ишканасынан билдиришти.

Оңдоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:

  • 9.00-17.00 — Салиева, 147, Байтик Баатыр, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горький, 15, Элебаев, 63, Бектенов, Скрябин, Октябрь, Исанов, Иваницын, Бийский, 6- кичи район, 9-13, «Арча-Бешик» калктуу конушу (4-7-көчө);
  • 10.00-18.00 — «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Көк-Жар» ( Көк-Жаңгак, Көк-Жайык);
  • 9.30-18.00 — Москва, 69, 86, Үсөнбаев, 45, 47, Чокморов, 81, 83;
  • 8.00-17.00 — Кирпичная, Кантемировская, Курманжан Датка, Айтматов;
  • 9.00-19.00 — «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;
  • 9.00-18.00 — «Ак-Өргө» (Молдонияз, Алыкулов), Киев, Тыныстанов, Мурманск, Чуйков, Тоголок Молдо, Коенкөзов, Эркиндик бульвары;
  • 9.30-17.00 — Ч.Айтматов проспектиси, 65.
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Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
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Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт
Бүгүн Ош шаарынын айрым аймактарында электр жарыгы өчөт
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