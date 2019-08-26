Эртең Бишкектин айрым райондорунда электр жарыгы өчөт. Бул тууралуу «Түндүк электр» ишканасынан билдиришти.
Оңдоо иштерине байланыштуу жарык төмөнкү даректерде өчөт:
- 9.00-17.00 — Салиева, 147, Байтик Баатыр, 25, 27, 35, 39, 41, 125, Горький, 15, Элебаев, 63, Бектенов, Скрябин, Октябрь, Исанов, Иваницын, Бийский, 6- кичи район, 9-13, «Арча-Бешик» калктуу конушу (4-7-көчө);
- 10.00-18.00 — «Ак-Тилек», «Алтын-Ордо», «Көк-Жар» ( Көк-Жаңгак, Көк-Жайык);
- 9.30-18.00 — Москва, 69, 86, Үсөнбаев, 45, 47, Чокморов, 81, 83;
- 8.00-17.00 — Кирпичная, Кантемировская, Курманжан Датка, Айтматов;
- 9.00-19.00 — «Асанбай», 2-4, 8-11, 8/3;
- 9.00-18.00 — «Ак-Өргө» (Молдонияз, Алыкулов), Киев, Тыныстанов, Мурманск, Чуйков, Тоголок Молдо, Коенкөзов, Эркиндик бульвары;
- 9.30-17.00 — Ч.Айтматов проспектиси, 65.