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Криминал

Обвиняемую в мошенничестве кыргызстанку выслали на родину из Москвы

Гражданку Кыргызстана выслали из Москвы на родину за мошенничество на сумму свыше 2 миллионов сомов. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российской столицы.

Как отмечается, задержанную в Москве 31-летнюю гражданку КР Назиру Давлеталиеву выдали властям республики за серию мошенничеств в отношении соотечественников.

  • Женщину с 2016 года разыскивали правоохранительные органы Кыргызстана по подозрению в 11 мошенничествах.

«Установлено, что Назира Давлеталиева с мая 2014 года по август 2015 года в селе Беловодском путем злоупотребления доверием завладела денежными средствами 11 человек. Получив от односельчан деньги на общую сумму свыше 2 миллионов 146 тысяч сомов, злоумышленница скрылась», - говорится в сообщении.

В августе 2016 года полицейские задержали иностранку на юго-востоке Москвы. По результатам экстрадиционной проверки Генпрокуратура России приняла решение о выдаче злоумышленницы.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/44389/
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