С начала года от борьбы с коррупцией в бюджет поступило более 1 миллиарда сомов

До открытия единого депозитного счета по борьбе с коррупцией за январь-июль 2018 года в доход бюджета поступило 703 миллиона 317,3 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

C принятием постановления правительства о создании единого депозитного счета на него стали поступать средства от возмещения ущерба по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Сейчас на счету находится 344 миллиона 578 тысяч сомов.

До его создания деньги перечислялись с депозитных счетов правоохранительных органов в республиканский и местный бюджеты.

Большую часть средств за январь-июль перечислила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) — 604 миллиона 839,7 тысячи сомов. Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) — 98 миллионов 477,6 тысячи сомов.