19:35
USD 68.13
EUR 78.94
RUB 1.07
Экономика

С начала года от борьбы с коррупцией в бюджет поступило более 1 миллиарда сомов

До открытия единого депозитного счета по борьбе с коррупцией за январь-июль 2018 года в доход бюджета поступило 703 миллиона 317,3 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

C принятием постановления правительства о создании единого депозитного счета на него стали поступать средства от возмещения ущерба по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Сейчас на счету находится 344 миллиона 578 тысяч сомов.

До его создания деньги перечислялись с депозитных счетов правоохранительных органов в республиканский и местный бюджеты.

Большую часть средств за январь-июль перечислила Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) — 604 миллиона 839,7 тысячи сомов. Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) — 98 миллионов 477,6 тысячи сомов.
Ссылка:
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
На депозитный счет Минфина от борьбы с коррупцией поступило 9 миллионов сомов
Финпол перевел на счет для борьбы с коррупцией более 80 миллионов сомов
За месяц на счет для борьбы с коррупцией перечислено более 234 миллионов сомов
На счет от борьбы с коррупцией поступили первые средства от Финпола
В Кыргызстане на счет от борьбы с коррупцией перечислили 129,6 миллиона сомов
Куда пойдут деньги? От борьбы с коррупцией поступило 150 миллионов сомов
Борьба с коррупцией. На спецсчет поступили первые 135 миллионов сомов
Открыт счет для зачисления средств, поступивших от борьбы с коррупцией
Бой коррупции. Проверить индивидуально каждого чиновника требует президент
Деньги от борьбы с коррупцией будут поступать на спецсчет правительства
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают повысить налог с&nbsp;продаж В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
Мясо с&nbsp;антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о&nbsp;сложностях продаж Мясо с антибиотиками. Фермеров Кыргызстана предупредили о сложностях продаж
Бизнес
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
MegaCom снижает цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снижает цены на роуминг во время хаджа