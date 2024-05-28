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Экономика

«Росатом» подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Кыргызстана

«Росатом» подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Кыргызстане. Об этом говорится в годовом отчете АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом», консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).

«Подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по проекту сооружения АСММ на территории Мьянмы и Киргизии», — отмечается в отчете.

«Росатом» также намерен в этом году выйти на первые договоренности по проектам АЭС малой мощности со странами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«Учитывая, что интерес заказчиков на энергетическом рынке смещается в сторону гибких решений (как по объему генерации, так и объему финансирования), важнейшее направление, которому компания будет уделять особое внимание в 2024-м, — продвижение АСММ. Предприятие рассчитывает выйти на первые договоренности по таким проектам с государствами Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии», — уточняется в документе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295165/
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