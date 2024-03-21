Движение к технической совместимости национальных цифровых валют стран Евразийского экономического союза будет способствовать снижению зависимости от международной платежной инфраструктуры. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития, который выпустил доклад «Экономическое сотрудничество в Евразии: практические решения».

В документе отмечается, что трансграничные платежи в цифровых валютах могут оказаться более быстрыми, дешевыми и безопасными, чем традиционные системы корреспондентского банковского обслуживания, и стать альтернативой SWIFT. Применение системы CBDC будет способствовать снижению зависимости от международной платежной инфраструктуры, расширению возможностей для дальнейшего развития торговли.

«Поэтому странам ЕАЭС необходимо скоординированно и согласованно развивать цифровые валюты», — полагают в ЕАБР.