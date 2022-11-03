Цифра дня. 217,8 миллиона кодов маркировки выдано с начала года

За период с 1 января по 30 сентября 2022 года автоматизированной информационной системой «Маркировка товаров» выдано 217,8 миллиона кодов маркировки товаров средствами цифровой идентификации. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Из них для табачной продукции выдано 194,7 миллиона кодов, алкоголя — 23 миллиона, для продукции легкой промышленности — 95,4 тысячи и для обуви — 960 кодов.

В автоматизированной информационной системе «Маркировка товаров» зарегистрированы и получают коды маркировки 73 производителя и импортера товаров.

Напомним, с 1 июля 2021 года на территории Кыргызстана введена обязательная маркировка на алкогольную и табачную продукцию. Кроме того, с марта 2022-го работает пилотный проект по маркировке пива, бутилированной воды (минеральная, газированная), напитков (сахаросодержащие, газированные, тонизирующие и энергетические) и прочей табачной продукции (сигары, сигареллы, табак кальянный, нюхательный, жевательный, никотиносодержащая жидкость), а также устройств по доставке никотина.

«Цели маркировки товаров — полная прослеживаемость пути товара от изготовителя до конечного потребителя, создание условий для развития отечественного бизнеса, защита населения от некачественных товаров, а также обеспечение беспрепятственной поставки маркированных товаров в страны-члены ЕАЭС», — подчеркнули в ГНС.