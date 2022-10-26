Земельные участки для строительства ВИЭ будут предоставлять по конкурсу

Земельные участки для строительства возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будут предоставлять по конкурсу. Об этом сегодня, 26 октября, на брифинге в Бишкеке сказал главный специалист сектора интеграционных объединений управления международного сотрудничества Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алан Октябрь.

По его словам, 14 октября кабмин принял постановление об утверждении положения о предоставлении земельных участков для субъектов ВИЭ.

«Председателем конкурсной комиссии выступает заместитель министра природных ресурсов, заместителем председателя — начальник управления водными и земельными ресурсами. В состав комиссии также входят представители Министерства энергетики, Министерства сельского хозяйства, один секретарь для протоколирования и один представитель от общественности», — рассказал он.



