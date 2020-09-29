Электронные кошельки. Почему без регистрации пользоваться ими запретят

С 1 октября 2020 года в Кыргызстане запретят любые финансовые операции с неидентифицированными электронными кошельками/мобильными приложениями агентов платежных организаций (операторы мобильной сотовой связи).
Мы поговорили с экспертами, представителями рынка электронных денег и Национальным банком, чтобы понять, почему принято такое решение и идет ли оно на пользу кыргызстанцам.
Сколько в Кыргызстане электронных кошельков?
На 1 июля 2020 года эмитентами электронных денег являлись семь коммерческих банков. Кроме того, функционировало 11 локальных систем расчетов электронными деньгами, из которых две системы со второго квартала 2019-го функционировали в ограниченном функционале — осуществлялось только обналичивание (погашение) электронных денег.
По сравнению с предыдущим периодом наблюдался рост показателей по электронным деньгам, что связано с простотой и удобством их использования. Так, на 1 июля этого года количество электронных кошельков составило свыше 2,8 миллиона, увеличившись практически в два раза, в отличие от аналогичного периода прошлого года.
Насколько они пользуются популярностью? Много ли операций совершается через электронные кошельки?
По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем денег, которые перевели между электронными кошельками, уменьшился на 16,4 процента и составил за второй квартал 2020-го около 1 миллиарда сомов. А вот количество переводов, наоборот, выросло на 34,9 процента — до 200 тысяч операций.
Объем операций по оплате товаров и услуг за этот же период вырос на 9,2 процента, составив 1,5 миллиарда сомов. При этом объем операций по обналичиванию (погашению) электронных денег снизился на 16,5 процента, составив 3 миллиарда сомов.
Чем отличается идентифицированный кошелек от неидентифицированного?
В Кыргызстане есть специальное положение об электронных деньгах. Оно принято постановлением правления Нацбанка в 2016 году. В нем и прописано, что существует два вида электронных кошельков: идентифицированные и неидентифицированные.
Идентифицированный — это электронный кошелек, держатель которого прошел процесс идентификации и верификации в соответствии с законодательством страны.
Неидентифицированный — электронный кошелек, открываемый физическим лицом удаленно/дистанционно с помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смартфоны и другие) на основании публичной оферты и в соответствии с требованиями эмитента.
А что такое мобильное приложение агента?
Мобильное приложение агента платежной организации (МПА) — это инструмент (программное обеспечение), с помощью которого пользователь может оплатить услугу или товар третьих лиц за счет денег, внесенных в качестве предоплаты/аванса за товары/услуги агента. Например, с помощью такого приложения можно закинуть деньги на баланс телефона.
Какие мобильные приложения агента представлены на рынке финансовых услуг Кыргызстана?
На сегодня на рынке действуют три МПА: MegaPay, «О!Деньги» и Balance.kg. Они представлены тремя мобильными операторами связи — ЗАО «Альфа Телеком», ООО «НУР Телеком» и ООО «Скай Мобайл» — совместно с платежными организациями, которые имеют лицензии на прием и проведение платежей.
А чем мобильное приложение агента отличается от того же электронного кошелька?
Электронный кошелек — это хранилище электронных денег, представляющее собой программное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о сумме электронных денег и их принадлежности держателю. Эмитентами электронных денег на территории Кыргызстана могут выступать только банки. Клиент передает банку деньги в наличной или безналичной форме и меняет их на электронные деньги, которые он в последующем может использовать для оплаты товаров и услуг поставщиков, перевода другим держателям электронных кошельков и прочее.
А вот мобильное приложение агента не предназначено для хранения денег. Остаток денежных средств в таком приложении всегда нулевой. МПА — это средство доступа клиента к деньгам, которые он ранее передал поставщику товаров/услуг (сейчас это операторы мобильной связи) в качестве предоплаты/аванса за будущие услуги. И эти средства клиент через мобильное приложение может использовать для оплаты товаров/услуг других поставщиков.
Что такое идентификация и верификация?
Идентификация — процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце. А верификация — процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца.
Когда принято решение о том, что все кошельки должны быть идентифицированы?
В соответствии с постановлением правления Национального банка от 30 сентября 2019 года с 1 октября 2020-го коммерческим банкам запрещается предоставление услуг держателям неидентифицированных электронных кошельков. Коммерческим банкам необходимо до этого срока провести идентификацию держателей электронных кошельков.
Распространяется ли требование на мобильные приложения операторов связи?
Да. С 1 октября этого года вступает в силу требование, согласно которому проведение платежей через МПА будет доступно только идентифицированным клиентам-пользователям. Клиентам также следует обращать внимание на лимиты, которые установлены в МПА в зависимости от категории пользователя (лимит на размер разовой операции, лимит на ежемесячный объем транзакций, перечень доступных операций).
Для чего вводится запрет на идентифицированные кошельки/МПА?
Запрет вводится для минимизации имеющихся рисков исполнения требований закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Кроме того, с идентифицированных кошельков/МПА не получится совершать какие-либо анонимные транзакции.
А подкуп избирателей через такие анонимные кошельки идентификация исключит?
Да. Вести подкуп избирателей через перечисление средств на незарегистрированные кошельки или с них с 1 октября 2020 года станет невозможно. Ведь благодаря запрету исключаются риски невыявления конечных бенефициаров финансовых операций (запутывания финансовых потоков), покупки запрещенных товаров и другое.
А чем это полезно обычным пользователям электронных кошельков, которые ничего незаконного и так не совершают?
Для них идентификация тоже важна и нужна. Ведь в случае сбоя в автоматизированной системе операторов систем электронных денег возврат денежных средств держателям неидентифицированных электронных кошельков затруднен.
Когда запрет начнет действовать и все кошельки будут зарегистрированы, у кыргызстанцев будет больше гарантий сохранности средств и того, что платеж обязательно дойдет до адресата.
Если я не успею пройти идентификацию кошелька до 1 октября этого года, то он совсем перестанет работать?
Доступ к кошельку/МПА у вас будет. Но совершать какие-либо финансовые операции не получится.
Куда можно обратиться, чтобы получить информацию о статусе и балансе своего электронного кошелька, и можно ли будет после 1 октября пройти идентификацию?
Чтобы идентифицировать кошелек, надо обратиться к оператору системы электронных денег, в качестве которых может выступать коммерческий банк или оператор платежной системы, или в банк-эмитент электронных денег. Оператор системы электронных денег или банк-эмитент электронных денег по обращению граждан обязан предоставить интересующую их информацию.
Граждане также могут инициировать и пройти идентификацию в банке-эмитенте электронных денег. После этого кошелек снова будет работать в обычном режиме.
Чтобы идентифицировать электронный кошелек/МПА, надо обязательно идти в банк?
Нет. Идентификацию можно пройти как в удаленном режиме — посредством сверки фото или с использованием видеосвязи, так и при личном присутствии, посетив банк-эмитент электронных денег или его филиал/отделение.
Чтобы узнать, как можно идентифицировать именно ваш кошелек, стоит обратиться к оператору системы электронных денег или в банк-эмитент электронных денег.
Куда идти пользователю мобильного приложения для идентификации?
Пользователи МПА могут пройти идентификацию путем личного посещения:
1) пунктов обслуживания платежной организации, которая непосредственно осуществляет прием и проведение платежей через приложение;
2) пунктов обслуживания оператора мобильной связи (для MegaPay — ЗАО «Альфа Телеком», для МПА «О!Деньги» — ООО «НУР Телеком», для МПА Balance.kg — ООО «Скай Мобайл»),
а также путем обращения к банку-партнеру платежной организации и оператора мобильной связи.
В условиях эпидемиологической ситуации для снижения риска заражения клиентов в банковском и финансовом секторах запущены сервисы идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме. Они не требуют личного посещения клиентами организаций.