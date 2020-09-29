Электронные кошельки. Почему без регистрации пользоваться ими запретят

С 1 октября 2020 года в Кыргызстане запретят любые финансовые операции с неидентифицированными электронными кошельками/мобильными приложениями агентов платежных организаций (операторы мобильной сотовой связи).

Мы поговорили с экспертами, представителями рынка электронных денег и Национальным банком, чтобы понять, почему принято такое решение и идет ли оно на пользу кыргызстанцам.

1 Сколько в Кыргызстане электронных кошельков? На 1 июля 2020 года эмитентами электронных денег являлись семь коммерческих банков. Кроме того, функционировало 11 локальных систем расчетов электронными деньгами, из которых две системы со второго квартала 2019-го функционировали в ограниченном функционале — осуществлялось только обналичивание (погашение) электронных денег. По сравнению с предыдущим периодом наблюдался рост показателей по электронным деньгам, что связано с простотой и удобством их использования. Так, на 1 июля этого года количество электронных кошельков составило свыше 2,8 миллиона, увеличившись практически в два раза, в отличие от аналогичного периода прошлого года.

2 Насколько они пользуются популярностью? Много ли операций совершается через электронные кошельки? По сравнению со вторым кварталом 2019 года объем денег, которые перевели между электронными кошельками, уменьшился на 16,4 процента и составил за второй квартал 2020-го около 1 миллиарда сомов. А вот количество переводов, наоборот, выросло на 34,9 процента — до 200 тысяч операций. Объем операций по оплате товаров и услуг за этот же период вырос на 9,2 процента, составив 1,5 миллиарда сомов. При этом объем операций по обналичиванию (погашению) электронных денег снизился на 16,5 процента, составив 3 миллиарда сомов.

3 Чем отличается идентифицированный кошелек от неидентифицированного? В Кыргызстане есть специальное положение об электронных деньгах. Оно принято постановлением правления Нацбанка в 2016 году. В нем и прописано, что существует два вида электронных кошельков: идентифицированные и неидентифицированные. Идентифицированный — это электронный кошелек, держатель которого прошел процесс идентификации и верификации в соответствии с законодательством страны. Неидентифицированный — электронный кошелек, открываемый физическим лицом удаленно/дистанционно с помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смартфоны и другие) на основании публичной оферты и в соответствии с требованиями эмитента.

4 А что такое мобильное приложение агента? Мобильное приложение агента платежной организации (МПА) — это инструмент (программное обеспечение), с помощью которого пользователь может оплатить услугу или товар третьих лиц за счет денег, внесенных в качестве предоплаты/аванса за товары/услуги агента. Например, с помощью такого приложения можно закинуть деньги на баланс телефона.

5 Какие мобильные приложения агента представлены на рынке финансовых услуг Кыргызстана? На сегодня на рынке действуют три МПА: MegaPay, «О!Деньги» и Balance.kg. Они представлены тремя мобильными операторами связи — ЗАО «Альфа Телеком», ООО «НУР Телеком» и ООО «Скай Мобайл» — совместно с платежными организациями, которые имеют лицензии на прием и проведение платежей.

6 А чем мобильное приложение агента отличается от того же электронного кошелька? Электронный кошелек — это хранилище электронных денег, представляющее собой программное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о сумме электронных денег и их принадлежности держателю. Эмитентами электронных денег на территории Кыргызстана могут выступать только банки. Клиент передает банку деньги в наличной или безналичной форме и меняет их на электронные деньги, которые он в последующем может использовать для оплаты товаров и услуг поставщиков, перевода другим держателям электронных кошельков и прочее. А вот мобильное приложение агента не предназначено для хранения денег. Остаток денежных средств в таком приложении всегда нулевой. МПА — это средство доступа клиента к деньгам, которые он ранее передал поставщику товаров/услуг (сейчас это операторы мобильной связи) в качестве предоплаты/аванса за будущие услуги. И эти средства клиент через мобильное приложение может использовать для оплаты товаров/услуг других поставщиков.

7 Что такое идентификация и верификация? Идентификация — процедура установления идентификационных данных о клиенте и (или) бенефициарном владельце. А верификация — процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца.

8 Когда принято решение о том, что все кошельки должны быть идентифицированы? В соответствии с постановлением правления Национального банка от 30 сентября 2019 года с 1 октября 2020-го коммерческим банкам запрещается предоставление услуг держателям неидентифицированных электронных кошельков. Коммерческим банкам необходимо до этого срока провести идентификацию держателей электронных кошельков.

9 Распространяется ли требование на мобильные приложения операторов связи? Да. С 1 октября этого года вступает в силу требование, согласно которому проведение платежей через МПА будет доступно только идентифицированным клиентам-пользователям. Клиентам также следует обращать внимание на лимиты, которые установлены в МПА в зависимости от категории пользователя (лимит на размер разовой операции, лимит на ежемесячный объем транзакций, перечень доступных операций).

10 Для чего вводится запрет на идентифицированные кошельки/МПА? Запрет вводится для минимизации имеющихся рисков исполнения требований закона о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Кроме того, с идентифицированных кошельков/МПА не получится совершать какие-либо анонимные транзакции.

11 А подкуп избирателей через такие анонимные кошельки идентификация исключит? Да. Вести подкуп избирателей через перечисление средств на незарегистрированные кошельки или с них с 1 октября 2020 года станет невозможно. Ведь благодаря запрету исключаются риски невыявления конечных бенефициаров финансовых операций (запутывания финансовых потоков), покупки запрещенных товаров и другое.

12 А чем это полезно обычным пользователям электронных кошельков, которые ничего незаконного и так не совершают? Для них идентификация тоже важна и нужна. Ведь в случае сбоя в автоматизированной системе операторов систем электронных денег возврат денежных средств держателям неидентифицированных электронных кошельков затруднен. Когда запрет начнет действовать и все кошельки будут зарегистрированы, у кыргызстанцев будет больше гарантий сохранности средств и того, что платеж обязательно дойдет до адресата.

13 Если я не успею пройти идентификацию кошелька до 1 октября этого года, то он совсем перестанет работать? Доступ к кошельку/МПА у вас будет. Но совершать какие-либо финансовые операции не получится.

14 Куда можно обратиться, чтобы получить информацию о статусе и балансе своего электронного кошелька, и можно ли будет после 1 октября пройти идентификацию? Чтобы идентифицировать кошелек, надо обратиться к оператору системы электронных денег, в качестве которых может выступать коммерческий банк или оператор платежной системы, или в банк-эмитент электронных денег. Оператор системы электронных денег или банк-эмитент электронных денег по обращению граждан обязан предоставить интересующую их информацию. Граждане также могут инициировать и пройти идентификацию в банке-эмитенте электронных денег. После этого кошелек снова будет работать в обычном режиме.

15 Чтобы идентифицировать электронный кошелек/МПА, надо обязательно идти в банк? Нет. Идентификацию можно пройти как в удаленном режиме — посредством сверки фото или с использованием видеосвязи, так и при личном присутствии, посетив банк-эмитент электронных денег или его филиал/отделение. Чтобы узнать, как можно идентифицировать именно ваш кошелек, стоит обратиться к оператору системы электронных денег или в банк-эмитент электронных денег.