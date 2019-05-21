На АЗС хотят устанавливать электронную систему контроля оборота нефтепродуктов

В Кыргызстане усиливают контроль за ввозом, хранением, производством и реализацией нефтепродуктов, в том числе с обязательным применением налогоплательщиками электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН). Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, в стране 925 АЗС, которые работают с применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных в режиме реального времени (ККМ-онлайн). В том числе 310 АЗС принадлежат шести крупным поставщикам. 270 из них готовы перейти к информационной автоматической системе по передаче информации в режиме реального времени об обороте нефтепродуктов на сервер уполномоченного налогового органа (АСУ).

Если это произойдет, то на оставшиеся 655 АЗС можно будет отправить больше налоговиков для контроля за оборотом ГСМ.

«На основании этих расчетов разработан проект постановления правительства «Об учете и контроле нефти и нефтепродуктов на территории Кыргызстана». Он позволит максимально сократить фактическую теневую составляющую экономики. При этом достигается задача подготовки эффективной правовой площадки для будущих нововведений на рынке ГСМ», — говорится в сообщении.