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Экономика

Цифра дня. Фермерам в 2019 году выделят 5,3 миллиарда сомов льготных кредитов

Министерство финансов заключило договоры с коммерческими банками на 5,3 миллиарда сомов для реализации проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7». Об этом сообщил сайт ведомства.

По его данным, для реализации проекта подписаны соглашения с девятью банками. Льготные кредиты предоставят для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей будет производиться под 6 процентов годовых для переработки сельхозпродукции, под 8 процентов — для субъектов, занимающихся садоводством и интенсивным лесоводством, ведением тепличного хозяйства и внедрением системы капельного орошения или приобретающих племенной скот либо оборудование для искусственного осеменения. Под 10 процентов кредит можно получить для отраслей животноводства и растениеводства.
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