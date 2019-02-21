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Экономика

Итоги опроса. Кыргызстанцы назвали главную экономическую угрозу для страны

В Кыргызстане по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года провели социологический опрос.

Респондентам в числе прочих задали вопрос: какие из государств важные экономические партнеры для КР, а какие представляют для нашей республики главную экономическую угрозу. 

Абсолютное большинство опрошенных назвало Россию самым важным экономическим партнером Кыргызстана — 94 процента респондентов от общего числа участников исследования.

Лишь 2 процента видят в России главную экономическую угрозу для нашей страны.

На второе место кыргызстанцы поставили Казахстан (59). Угрозу, исходящую от соседа, увидели 7 процентов респондентов.

Далее следуют Турция (35), Узбекистан (30), Европейский союз (29), Китай (16).

Китайскую Народную Республику как главную экономическую угрозу для КР считают 57 процентов участников опроса.

Лишь 8 процентов респондентов считают США самым важным экономическим партнером Кыргызстана. А 42 процента видят в Америке главную экономическую угрозу для нашего государства.

Всего опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.
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