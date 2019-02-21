Итоги опроса. Кыргызстанцы назвали главную экономическую угрозу для страны

В Кыргызстане по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года провели социологический опрос.
Респондентам в числе прочих задали вопрос: какие из государств важные экономические партнеры для КР, а какие представляют для нашей республики главную экономическую угрозу.
Абсолютное большинство опрошенных назвало Россию самым важным экономическим партнером Кыргызстана — 94 процента респондентов от общего числа участников исследования.
На второе место кыргызстанцы поставили Казахстан (59). Угрозу, исходящую от соседа, увидели 7 процентов респондентов.
Далее следуют Турция (35), Узбекистан (30), Европейский союз (29), Китай (16).
Китайскую Народную Республику как главную экономическую угрозу для КР считают 57 процентов участников опроса.
Всего опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.