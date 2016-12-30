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ЕАЭС

С 7 января россияне смогут месяц находиться в Кыргызстане без регистрации

Граждане России смогут пребывать в Кыргызстане месяц без регистрации с 7 января 2017 года. Президент сегодня подписал закон о ратификации соглашения с РФ о порядке пребывания граждан двух государств на территории друг друга.

Документ приняли 19 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Он предусматривает освобождение граждан обеих стран от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 дней.

Закон одобрен Жогорку Кенешем 24 ноября.
Ссылка: https://24.kg/eaes/42639/
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