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Дословно

На сегодня есть проблемы со списками избирателей, но наш великий комбинатор Тайырбек Сарпашев не признает это. У него во всем виноваты избиратели.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/44350/
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