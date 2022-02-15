Дословно. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал сложные отношения Кыргызстана с соседями. Он уверен, что строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 поможет решить проблему.

Как только построим «Камбар-Ату-1», будем жить с соседями мирно и вечно. В этом случае их интересы и наши будут соблюдаться. Акылбек Жапаров

Напомним, после массового отключения электроэнергии сразу в нескольких странах Центральной Азии в Кыргызстане вновь заговорили о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1. В кабмине заявили, что ее строительство начнется уже в этом году.

Ранее глава кабмина отмечал, что финансировать строительство планируется как за счет республиканского бюджета, так и привлечения инвестиций. «Изъявили желание участвовать в строительстве и Узбекистан, и Казахстан. Сейчас переговоры ведут энергетики, после чего к процессу подключатся экономисты и финансисты. Окончательное политическое решение будет принято на уровне глав государств», — сказал Акылбек Жапаров.