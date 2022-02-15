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Дословно
Сюжет: Энергокризис в Кыргызстане

Дословно. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал сложные отношения Кыргызстана с соседями. Он уверен, что строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 поможет решить проблему.

Как только построим «Камбар-Ату-1», будем жить с соседями мирно и вечно. В этом случае их интересы и наши будут соблюдаться.

Акылбек Жапаров

Напомним, после массового отключения электроэнергии сразу в нескольких странах Центральной Азии в Кыргызстане вновь заговорили о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1. В кабмине заявили, что ее строительство начнется уже в этом году.

Ранее глава кабмина отмечал, что финансировать строительство планируется как за счет республиканского бюджета, так и привлечения инвестиций. «Изъявили желание участвовать в строительстве и Узбекистан, и Казахстан. Сейчас переговоры ведут энергетики, после чего к процессу подключатся экономисты и финансисты. Окончательное политическое решение будет принято на уровне глав государств», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/224013/
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