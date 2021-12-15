Дословно. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил журналистам, что каждый раз комментировать одну и ту же вещь тяжело. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о падении выплат налогов на «Кумторе».

«Информация — такая вещь, что каждый читает ее и преподносит в меру своих возможностей, в меру своего умозаключения», — отметил глава кабмина.

Один раз глава российского государства сказал — он один видит, что стакан наполовину полупустой, а другой видит, что он наполовину полон. Акылбек Жапаров

Вчера стало известно, что по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет от ЗАО «Кумтор Голд Компани» снизились на 2 миллиарда 619,9 миллиона сомов, или на 27,2 процента. Такие данные приводит Министерство финансов в своем официальном ответе депутату Осмонбеку Турдумаматову.

По данным ведомства, в доходную часть республиканского бюджета от ЗАО «Кумтор Голд Компани» в 2020-м поступили 9 миллиардов 618,7 миллиона сомов. За 11 месяцев 2021 года — 6 миллиардов 998,8 миллиона.

Эти сведения Минфина глава кабмина оставил без комментариев.