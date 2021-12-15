03:57
USD 81.43
EUR 88.82
RUB 0.99
Дословно

Дословно. Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил журналистам, что каждый раз комментировать одну и ту же вещь тяжело. Так он ответил на просьбу СМИ прокомментировать сообщения о падении выплат налогов на «Кумторе».

«Информация — такая вещь, что каждый читает ее и преподносит в меру своих возможностей, в меру своего умозаключения», — отметил глава кабмина.

Один раз глава российского государства сказал — он один видит, что стакан наполовину полупустой, а другой видит, что он наполовину полон.

Акылбек Жапаров

Вчера стало известно, что по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет от ЗАО «Кумтор Голд Компани» снизились на 2 миллиарда 619,9 миллиона сомов, или на 27,2 процента. Такие данные приводит Министерство финансов в своем официальном ответе депутату Осмонбеку Турдумаматову.

По данным ведомства, в доходную часть республиканского бюджета от ЗАО «Кумтор Голд Компани» в 2020-м поступили 9 миллиардов 618,7 миллиона сомов. За 11 месяцев 2021 года — 6 миллиардов 998,8 миллиона.

Эти сведения Минфина глава кабмина оставил без комментариев.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/217286/
просмотров: 4683
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекско-Кыргызский фонд развития официально открыт
Акылбек Жапаров обсудил с узбекской стороной строительство Камбараты-1
Разбитую дорогу Жумгал — Ак-Талаа предложили назвать в честь Акылбека Жапарова
Кабмин намерен обязать водителей оснащать авто видеорегистраторами
Акылбек Жапаров поручил добытчикам угля хорошо подготовиться к зиме
Акылбек Жапаров и вице-президент АБР обсудили развитие энергетики
Автобусы, тарифы на электроэнергию. Что еще обсудили на заседании кабмина
На реформы в энергетике потребуется $14 миллиардов до 2030 года
Кабмин заинтересовался опытом Монголии в горно-геологической отрасли
В кабмине рассказали, где найдут дополнительные энергомощности
Популярные новости
Дословно. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов Дословно. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов
Дословно. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов Дословно. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами озеленили семь учебных заведений столицы KICB с партнерами озеленили семь учебных заведений столицы
Джо Байден провел виртуальную встречу с&nbsp;Нарендрой Моди Джо Байден провел виртуальную встречу с Нарендрой Моди
Смотреть не&nbsp;пересмотреть. Подключайте 200+ телеканалов в&nbsp;приложении O!TV Смотреть не пересмотреть. Подключайте 200+ телеканалов в приложении O!TV
Комментарий ОсОО &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; на&nbsp;выступление депутата&nbsp;ЖК Комментарий ОсОО «Газпром Кыргызстан» на выступление депутата ЖК
15 апреля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 апреля, четверг
23:48
Часы с функцией спутниковой связи выпустит компания Apple
23:27
Бишкекчанин просит доделать асфальт в микрорайоне «Асанбай»
23:03
В турпоездках в Узбекистан кыргызстанцы тратят меньше $100
22:40
В Бишкеке начали мыть фонтаны
22:23
На Иссык-Куле организуют военно-спортивный лагерь для мальчиков от 12 до 17 лет