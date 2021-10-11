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Дословно. Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров

На конференции «Общественный диалог: Новая экономическая политика» обсуждалась поддержка государством сельского хозяйства.

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров отметил, что сами представители агропромышленного комплекса должны доказать наличие рынков сбыта как внутри страны, так и за пределами, чтобы получить поддержку.

«Нужно понимать, что 500 тысяч фермеров в Кыргызстане — это профанация. Это хозяйства для собственных нужд. Даже для обеспечения рынков Бишкека или Оша этого не хватит. У нас единого представления и мнения по ситуации в сельском хозяйстве нет. Каждый делает то, что сам считает нужным», — высказался министр.

У нас каждая корова сама по себе — демократка, а фермер так вообще президент.

Акылбек Жапаров
Ссылка: https://24.kg/doslovno/209940/
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