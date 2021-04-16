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Сюжет: COVID-19

Дословно. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев

Президент Садыр Жапаров предлагает кыргызстанцам против COVID-19 пить лекарства, изготовленные кустарным методом. Об этом глава государства ранее написал на своей странице в Instagram.

А на пресс-конференции министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что глава КР лично определяет дозировку иссык-кульского корня для отвара.

Единственный человек, который сегодня определяет дозу, — это президент. Потому что у каждого корня есть свои плюсы и минусы.

Алымкадыр Бейшеналиев

Он добавил, что золотой корень растет на джайлоо Каркыра и там еще лежит снег. «Наши ребята поехали и из-под снега находят корень и собирают. Мы здесь готовим. В течение 10 дней просил, чтобы Садыр Жапаров сам определил дозу. Мы кипятили, готовили. Уже вылечили более 300 человек», — сказал чиновник.

«Мы собрали инфекционистов со всей страны. Садыр Нургожоевич и я прочитали лекцию, как надо применять. Только в горячем виде. Если в холодном, то только один глоток сделаете, будет спазм дыхательной системы, и человек умрет. Это произойдет и в том случае, если человек выпьет что-то холодное или мороженое сразу после приема горячего отвара. Во всех больницах поставили чайники», — заключил Алымкадыр Бейшеналиев.

Стоит отметить, что незаконное врачевание в Кыргызстане уголовно наказуемо.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/190397/
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