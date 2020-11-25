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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев

В Бишкеке прошла конференция с участием представителей Евросоюза и журналистов из регионов под названием «Открытое общество — открытые СМИ».

В ней принял участие и депутат парламента Каныбек Иманалиев. По его словам, в последнем проекте Конституции есть отдельная статья, в которой предусматривается цензура. Он призвал этого не допустить и напомнил, что именно журналисты делают президента, премьер-министра и депутатов. 

Сегодня единственная легитимная власть в Кыргызстане — это журналисты.

Каныбек Иманалиев
Ссылка: https://24.kg/doslovno/174426/
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