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Бизнес

Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре

Двадцать восьмого августа в ЦУМе «Айчурек» произошел инцидент: на цокольном этаже скончался посетитель торгового центра. Служба безопасности ТЦ приняла оперативные меры к установлению причин произошедшего события. По итогам изучения материалов с видеокамер внутреннего и наружного наблюдения, а также опроса продавцов и посетителей бутиков цокольного этажа было установлено, что между посетителем и продавцом одного из бутиков торгового центра произошла ссора из-за того, что посетитель попытался унести не принадлежавшую ему вещь из отдела. Словесная перепалка переросла в небольшую драку, в ходе которой продавец нанес мужчине несколько ударов, после чего тот упал без  сознания и, не приходя в себя, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время следствие ведет активную работу для установления причин смерти, которая станет известна лишь после вскрытия. Администрация ТЦ «ЦУМ «Айчурек» оказывает полное содействие следственным органам с целью привлечения виновных к ответственности. Подозреваемый уже заключен в ИВС.

«В первую очередь хочу выразить соболезнования близким пострадавшего от себя лично и всей администрации ЦУМа «Айчурек». В торговом центре работает патрулирующая служба безопасности, которая отреагировала через пару секунд после инцидента и оказала первую медицинскую помощь пострадавшему. Хочу отметить, что администрация ЦУМа «Айчурек» максимально подготовлена к непредвиденным ситуациям, система безопасности работает на высоком уровне, — заверил директор ОАО «ЦУМ «Айчурек» Михаил Михин. — В торговом центре и на прилегающей территории работают сотрудники службы безопасности и администраторы для координации. Также мы специально привлекли сотрудников ГУГССО МВД КР в целях улучшения системы безопасности. В ЦУМе повсюду установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, у многих арендаторов в отделах имеются свои камеры. У нас работает профессиональный персонал и на постоянной основе проходят как внутренние, так и городские, республиканские учения, повышающие квалификацию сотрудников СБ».

Начальник службы безопасности ЦУМа «Айчурек» Виктор Жирков также рассказал, что безопасность в торговом центре обеспечивают 30 сотрудников внутренней службы безопасности и 8 сотрудников ГУГССО МВД КР. В момент происшествия двое из них патрулировали цокольный этаж. Они отреагировали максимально оперативно, в соответствии с инструкцией, оказали первую медицинскую помощь и в оперативном порядке вызвали сотрудников медицинского пункта торгового центра, а также скорую медицинскую помощь. «Скорая» приехала через 20 минут после случившегося, но было уже поздно. Человек скончался, не приходя в сознание. На данный момент ГУВД проводит следственные мероприятия. После установления причины смерти служба безопасности примет меры и разработает методику для исключения подобных инцидентов.
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