О деньгах просто

Каждый из нас хотя бы раз задумывался об инвестировании, и о том, как можно приумножить свои накопленные средства. Как заставить деньги работать? Большой выбор финансовых инструментов для инвестирования позволяет каждому выбрать удобный для себя. Для этих целей существует несколько надежных инструментов — вложение средств в недвижимость, ценные бумаги или акции, покупка драгоценных металлов. Но одним из самых надежных инструментов для сохранения и инвестирования средств в мире является открытие банковского депозита.

1 Почему вкладывать в депозиты выгодно? Уровень риска инвестирования в банковские депозиты минимален. Одно из преимуществ инвестирования в банковский вклад является то, что вкладчик может самостоятельно просчитать какую прибыль получит. Это подтверждает и статистика — денежный объем депозитов в коммерческих банках растет с каждым днем. Это говорит о доверии населения и что Банки считают надежным инструментом инвестирования.



Еще одним из преимуществ банковских вкладов — созданная государством Система Защиты Депозитов, которая гарантирует сохранность денег вкладчиков. Согласно закону «О защите банковских депозитов», в случае гарантийного случая, вкладчикам возмещаются депозиты вместе с начисленными процентами до 200 тысяч сомов.

2 Вы хотите получать высокие доходы, быть уверенным в сохранности своих средств и желаете накопить деньги? Тогда оптимальным решением размещения ваших денег станут депозиты от БТА Банка, которые помогут Вам не только сохранить сбережения, но и приумножить и накопить, благодаря выгодным, конкурентоспособным условиям депозитов.



Тем более сейчас, когда БТА Банк запустил акцию и повысил процентную ставку на размещение депозитов в долларах США и у вас есть хорошая возможность для инвестиций.

БТА Банк ведет свою деятельность уже более 21 года и за это время завоевал доверие своих клиентов и партнеров. Обладая высокой деловой репутацией и большим опытом работы на рынке банковской системы, банк с уверенностью сохраняет стабильный темп развития, соблюдая все экономические нормативы, установленные НБКР.

На сегодняшний день БТА Банк уверенно занимает 3-е место в рейтинге по размеру капитала — 2 миллиарда 729, 7 миллиона сомов. Капитал является залогом уверенности клиентов в надежности банка, а также подтверждает готовность акционеров в дальнейшем поддерживать рост и развитие банка.

Размещая свои средства в банковских вкладах, вы не только получаете доход, но и помогаете в целом экономике нашей страны.