Интернет-роуминг в Китае стал еще доступней!

Теперь абоненты ведущего оператора страны могут воспользоваться услугами 3G- и GPRS-роуминга во время поездки в Китай по доступным ценам, не меняя номера телефона.

Для абонентов MegaCom мобильный Интернет в КНР будет стоить всего 20 сомов за 1 МБ. С каждым годом путешествие в эту страну с древнейшей историей, богатой культурой и развитой экономикой становится все более популярным у туристов, студентов и бизнесменов Кыргызстана.

MegaCom продолжает расширять список стран, где абоненты смогут воспользоваться услугами роуминга. Недавно кыргызстанцы получили возможность отправлять электронные письма, общаться в социальных сетях и поддерживать связь с родными в гостевой сети операторов ArmenTel (Армения), Lintel Ltd (Сьерра Леоне) и Universal Mobile Systems LLC (Узбекистан).

Перед выездом в другие страны не забудьте подключить роуминг! Для этого обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга.

Передача данных в роуминге тарифицируется в соответствии с действующими тарифами на 3G/GPRS-роуминг. Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom – общение без границ!