Бизнес

«Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году

В Бишкеке состоялось мероприятие «Лучший экспортер — 2025», организованное госцентром «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. По итогам конкурса компания «Кант ТШП» заняла первое место в номинации «Лучший экспортер промышленной продукции».

Победа фирмы стала признанием высокого качества продукции, устойчивого роста экспортных показателей и значимого вклада в развитие промышленного потенциала страны.

В рамках мероприятия представители Министерства экономики отметили, что такие компании, как «Кант ТШП», формируют положительный имидж кыргызского экспорта, способствуют диверсификации экономики и повышению конкурентоспособности отечественных товаров на международной арене.

«Эта награда — результат системной работы всей команды, инвестиций в качество, технологии и долгосрочное развитие и расширение экспортных направлений. Для нас это не только признание, но и дополнительная ответственность продолжать развитие и расширять экспортные горизонты», — отметили представители предприятия.

Компания «Кант ТШП» продолжает уверенно укреплять позиции кыргызской промышленности за рубежом, подтверждая, что продукция, произведенная в КР, соответствует высоким международным стандартам качества.
