Дом, который не горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от пожаров

В Кыргызстане участились пожары на крупных объектах. Неоднократно горел Ошский рынок, недавно пламя охватило столичный комплекс «Мадина» и рынок в Караколе. Сгорели кафе «Арзу» и этнокомплекс «Супара». Основными причинами происшествий чиновники называют нарушение пожарной безопасности, неисправность проводки и неосторожное обращение с огнем.

Поэтому выбор фасадных и кровельных материалов — вопрос, которому стоит уделить главное внимание, если приступать к строительству или ремонту. Свойства покрытия определяют не только внешний вид, но и степень защищенности от внешнего воздействия.

Одними из таких материалов являются фиброцементные плиты, изготовленные отечественной компанией «Кант ТШП».

Что такое фиброцемент

Панели изготавливаются из экологических и безопасных материалов. Их основу составляют цемент, армирующее волокно и другие добавки. Смесь термически обрабатывают, покрывают водоотталкивающими средствами, наносят краски, а затем специальный защитный слой.

Благодаря этому плиты не подвержены коррозии, гниению, возникновению на них грибка, устойчивы к прямому воздействию солнечных лучей. Фиброцементные плиты являются хорошим теплоизолятором и сокращают потребление энергии на отопление облицованных строений. Слой фиброцементного материала также обладает дополнительными шумоизоляционными свойствами.

Себестоимость плит из фиброцемента невысокая, поэтому конечная цена доступна.

Качественное покрытие может прослужить более 30 лет. Цементосодержащая основа позволяет добиться идеальной гигроскопичности.

Плюсов больше

Фиброцементные плиты обладают большими достоинствами:

устойчивостью к низким температурам;

долговечностью;

хорошей изоляцией;

влагостойкостью и антикоррозийными свойствами;

ударопрочностью;

самоочищение.

Одна из самых главных характеристик фиброцементных панелей для наружной отделки дома — абсолютная пожарная безопасность. Цемент не горюч, что исключает любое плавление материалов или их самовозгорание.

Плиты успешно прошли вибродинамические испытания в Казахском научно-исследовательском и проектном институте сторительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»), выдержав наргузку до 10 баллов по шкале Рихтера.

Среди недостатков отмечают невозможность установки в одиночку из-за размеров и увеличение стоимости при окрашивании или декоративной выделке. Но по сравнению с преимуществами это неосновополагающие факты.

Как использовать

Плиты активно применяются в жилом строительстве. Они подходят для возведения малых конструкций: магазинов, торговых павильонов, ограждений, бытовых сооружений, балконов и лоджий, перекрытий и перегородок. Из них можно соорудить съемную опалубку. Плиты нередко используют при облицовке фасадов и внутренней отделке промышленных и офисных зданий, они являются хорошей альтернативой гипсокартону и OSB.

Материал подлежит свободному крою, «драпировке», перфорации и стыковке с другими поверхностями. Плиты не крошатся, не покрываются пятнами при обработке, монтаже и в процессе эксплуатации.

Кроме того, эффективнее смонтировать навесной вентилируемый фасад с фиброцементными плитами, чем выравнивать кривые стены под штукатурную отделку. Они скроют недостатки и придадут свежесть, новизну и безупречно стильный вид даже старому зданию.

К слову, их применяли при ремонте Исторического музея и строительстве ГУМ «Чынар». Плиты, произведенные фирмой «Кант ТШП», используют для строительства и отделки в Алматы, Шымкенте, Усть-Каменогорске и Астане.

Фиброцементные плиты — материал, не имеющий ограничений ни по региональным архитектурным тенденциям, ни по особенностям типов зданий. Материал имеет современный внешний вид, а разнообразие цветов и фактур предоставляет полную свободу применения во внешней и внутренней отделке. Плиты бывают с гладкой и фактурной поверхностью, четко копирующей структуру дерева.

Где купить

Фиброцементные плиты изготавливает ОсОО «Кант ТШП». Их можно купить практически по всему Кыргызстану.

Прямой номер компании и WhatsApp: 0553 38 89 98.

Дополнительная информация — на официальном сайте компании www.kantslate.kg

фирменный магазин в ТЦ «Аю Гранд Комфорт», бутик А-130, телефон 0701 02 05 30;

склад D-07, телефон 0703 759 309;

ТЦ «Стройпарк» (ул. Кулатова, 2);

ТЦ «Два прораба» (ул. Льва Толстого, 36к);

сеть строительных магазинов «Стройдвор».

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