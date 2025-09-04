21:20
Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам

Оформляем СНИЛС, «Госуслуги», биометрию и симку бесплатно и без очередей.

С 1 января 2025 года иностранцам никак не обойтись без биометрии. И получить ее не так-то просто: нужно оформить СНИЛС, зарегистрироваться на «Госуслугах», сдать фото и голос в банке или МФЦ.

Звучит как план на пару недель? Очень вероятно. Особенно если вы не знаете, в какой МФЦ записаться иностранцу и как не запутаться в море документов.

К счастью, теперь есть «Т-Мобайл», с которым можно решить все за один визит — быстро и без походов по инстанциям. Разберем пять причин, почему все больше иностранцев выбирает оформить биометрию при заказе сим-карты в «Т-Мобайл».

1
Все оформляется за одну встречу

Вместо трех поездок, километров очередей и недель ожидания в «Т-Мобайл» можно встретиться со специалистом и закрыть все вопросы меньше, чем за час. На месте:

  • оформляется СНИЛС;

  • создается и подтверждается учетная запись на «Госуслугах»;

  • собирается биометрия;

  • оформляется сим-карта «Т-Мобайл».

Встречу можно назначить там, где вам удобно: например, дома или на работе.

2
Никаких ошибок и сюрпризов

В любых официальных бумагах сотни мелочей, в которых легко запутаться. Заполнил не ту анкету, приложил не те документы или не там поставил галочку — и все опять оформлять по новой.

С «Т-Мобайл» все иначе. Перед встречей вам скажут, какие документы нужны, а на самой встрече представитель заполнит все сам, проверит данные и объяснит каждый шаг. Вам не придется разбираться в тонкостях закона другой страны — просто принесите нужные бумаги.

3
Сим-карта активна сразу

Не нужно ждать подтверждения данных или второй встречи. Симка «Т-Мобайл» оформляется сразу на встрече с представителем. Можно звонить, пользоваться интернетом и подключать банковские приложения в тот же день.

4
Законно и безопасно

Вся процедура проходит официально: СНИЛС, «Госуслуги» и биометрия оформляются так, что потом ими можно пользоваться для любых сервисов — от оформления карт и кредитов до записи к врачу.

При этом ваши личные данные остаются в сохранности и не передаются лишним третьим лицам.

5
Делаем все бесплатно и «под ключ»

Обычно вас отправляют сначала в МФЦ, потом в банк, а потом уже продают номер. Здесь все необходимое для получения симки мы сделаем за одну встречу (и это может экономить недели), а главное — бесплатно.

При этом сим-карта «Т-Мобайл» дает больше, чем просто связь:

  • Конструктор тарифов. Вы сами выбираете, сколько минут и интернета нужно. Чаще звоните по видео через мессенджеры — стоит взять побольше интернета; предпочитаете звонить, как обычно, можно подключить максимум минут.

  • Определитель номера и защита от нежелательных звонков. Встроенный «секретарь» автоматически отвечает на звонки мошенников — вам с ними общаться не придется.

  • Удобное управление. Все настройки в приложении, без походов в офис и салоны связи.

А еще шанс на кредитку. Наличие сим-карты «Т-Мобайл» повышает шансы на одобрение кредитной карты «Т-Банка»: вы уже прошли полную идентификацию, и банк видит вас как своего потенциального клиента.

Переходите по ссылке, чтобы заказать сим-карту «Т-Мобайл» — и получить полный комплект документов и связь в один день.

ООО «Т-Моб». Услуги по биометрии и оформлению документов оказываются АО «Т-Банк». Подробнее: mobile.tbank.ru. Реклама. 0+.
