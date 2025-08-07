14:48
«Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»

«Айыл Банк», стремясь поддержать духовные потребности своих клиентов и продвигать депозит «Мудараба», основанный на принципах исламского финансирования, предлагает уникальную возможность.

С 9 июля по 19 декабря 2025 года банк проводит специальную акцию, в рамках которой победителям вручаются путевки на умру в качестве подарка.

Условия участия просты: если вы оформите депозит «Мудараба» на сумму свыше 1 миллиона сомов более чем на 12 месяцев, вы автоматически становитесь участником акции.

Акция проводится в пять этапов, и на каждом путевка на умру разыгрывается в качестве подарка. Победителем становится десятый клиент, оформивший депозит «Мудараба» на данном этапе.

Не упустите шанс! Откройте депозит «Мудараба» и получите в подарок путевку на умру!

Лицензия НБ КР № 048/1. 
