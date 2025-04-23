Надежные финансовые инструменты — основа успешного бизнеса. O!Bank предлагает приложение O!Business — все для эффективного управления компанией из любой точки мира.

O!Business предоставляет:

• Быструю регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП) онлайн — без посещения Налоговой службы и сбора бумажных документов.

• Кредиты и овердрафты онлайн — без лишних документов и справок.

• Бесплатное открытие и обслуживание счета с удобным управлением — оплачивайте, переводите и контролируйте баланс в любое время.

• Увеличение лимита оборота онлайн или через выездного представителя, не посещая банк.

• Бесплатное обналичивание с карты Visa Business в банкоматах любых банков Кыргызстана.

• Быстрый и надежный перевод денег внутри страны и в любую точку мира.

Все операции с POS-терминала под контролем:

• Полная история транзакций — удобно для учета и сверок.

• Отчеты в пару кликов — вся информация для бухгалтерии, проверок и планирования бизнеса прямо в приложении.

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play и откройте для себя возможности для роста и успеха вашего бизнеса!

ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg.