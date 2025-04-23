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Бизнес

O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом

Надежные финансовые инструменты — основа успешного бизнеса. O!Bank предлагает приложение O!Business — все для эффективного управления компанией из любой точки мира.

O!Business предоставляет:

Быструю регистрацию индивидуального предпринимателя (ИП) онлайн — без посещения Налоговой службы и сбора бумажных документов.
• Кредиты и овердрафты онлайн — без лишних документов и справок.
• Бесплатное открытие и обслуживание счета с удобным управлением — оплачивайте, переводите и контролируйте баланс в любое время.
• Увеличение лимита оборота онлайн или через выездного представителя, не посещая банк.
• Бесплатное обналичивание с карты Visa Business в банкоматах любых банков Кыргызстана.
• Быстрый и надежный перевод денег внутри страны и в любую точку мира.

Все операции с POS-терминала под контролем:

• Полная история транзакций — удобно для учета и сверок.
• Отчеты в пару кликов — вся информация для бухгалтерии, проверок и планирования бизнеса прямо в приложении.

Скачайте приложение O!Business в App Store или Google Play и откройте для себя возможности для роста и успеха вашего бизнеса!

ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327094/
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