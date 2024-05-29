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Бизнес

Безопасность на TokenSpot: как защищены ваши инвестиции

Биржа криптовалюты TokenSpot заботится о безопасности всех участников сделки. Компания вкладывает средства в развитие профессиональных систем безопасности и сотрудничает с аудиторами и экспертами, чтобы обеспечить высокий уровень защиты от внешних угроз. Специалисты систематически тестируют процессы на уязвимости, что позволяет поддерживать стабильную и надежную работу всей платформы.

Безопасность аккаунтов

Биржа TokenSpot использует протоколы защиты при каждом входе пользователя в систему. Рассмотрим ключевые элементы ниже:

  • Двухфакторная аутентификация. Сразу после регистрации на платформе новый пользователь получает предложение о подключении этой функции.
  • Подтвержденный email. Только после верификации адреса электронной почты пользователь может войти в систему.
  • Сохраненный личный номер телефона. Пользователь не может войти в личный кабинет, изменить данные или вывести средства без подтверждения кодом, который приходит на номер телефона, указанный при регистрации аккаунта.

Каждый клиент биржи может подключить Telegram-уведомления и подтверждения браузера для постоянного контроля над аккаунтом. Функционал позволяет получать информацию обо всех изменениях в личном кабинете в режиме реального времени.

Верификация аккаунта

Доступ к бирже открыт для всех зарегистрированных пользователей TokenSpot. Чтобы попасть на P2P-площадку, покупать и продавать криптовалюту и фиатные активы, необходимо пройти верификацию личности: загрузить скан или фото документов в систему.

Как работает система управления рисками

Отдел управления рисками проводит мониторинг действий пользователей в персональных аккаунтах. Изменение личной информации, совершение транзакций, попытки вывода средств — эти и другие операции постоянно проверяются службой безопасности биржи для предотвращения мошенничества. Если сотрудники TokenSpot сомневаются в правомерности действий, они могут временно заморозить аккаунт до выяснения обстоятельств.

В P2P-сделках криптобиржа выступает гарантом транзакций. К чату участников подключается персональный модератор, который разрешает спорные моменты при их возникновении. Так средства каждой стороны оказываются максимально надежно защищенными.

При разработке правил, стандартов и регулирующих актов TokenSpot сотрудничает с многочисленными законодательными органами и организациями. Все спорные ситуации, с которыми может столкнуться пользователь, а также условия блокировки аккаунта подробно и прозрачно описаны в пользовательском соглашении.

Цель повышенной безопасности — обеспечить каждому пользователю сохранность его личных данных и денежных средств на биржевом аккаунте. Именно благодаря высокой надежности сервисов TokenSpot каждый клиент компании может сфокусироваться на транзакциях с криптовалютой и заработке на бирже.

Серия ВА № 0080, рег. № 07 от 09.02.2024.  
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/295328/
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