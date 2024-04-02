Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024

Главное ежегодное событие в сфере здравоохранения Кыргызстана — выставка MedExpo Kyrgyzstan 2024! Это мероприятие, входящее в пятерку крупных выставок в Центральной Азии в медицинской отрасли, является ключевым событием для профессионалов здравоохранения.

В рамках выставки компании-участницы представят широкий спектр инновационного медицинского оборудования, техники для диагностики, хирургии и реабилитации, а также другие продукты и услуги для всех направлений медицины. Это прекрасная возможность для посетителей ознакомиться с последними достижениями в медицинской сфере и установить полезные деловые контакты.

В этом году на объединенной выставочной экспозиции будет представлено более 80 компаний из 10 стран.

Ведущие предприятия из Новосибирской области станут участниками международной выставки MedExpo Kyrgyzstan, которая пройдет 2-4 апреля 2024 года в Бишкеке. Новосибирские экспортеры представят перспективные направления в сфере здравоохранения на главной площадке в Кыргызстане для демонстрации новых разработок в сфере медицинской техники — MedExpo Kyrgyzstan 2024.

В состав делегации Новосибирской области войдут представители следующих компаний:

ООО «МедиКрафт» — разработчик и производитель контактных сред для инструментальной диагностики;

Центр новых медицинских технологий — один из ведущих медицинских центров Новосибирска;

ООО «БиоЛинк» — разработчик и производитель наборов реагентов для проведения молекулярно-диагностических исследований в онкологической практике;

ООО «Элрон» — контрактный разработчик и производитель в области приборостроения, в том числе медицинских изделий;

ЧОУ ВО «Новосибирский медико-стоматологический институт «ДЕНТМАСТЕР» — это первый частный медицинский вуз за Уралом с крупнейшей в РФ сетью баз практической подготовки стоматологов.

Приглашаем вас посетить стенд Новосибирской области Российской Федерации № R1, познакомиться с компаниями, узнать о потенциальных возможностях партнерства и получить уникальную возможность прикоснуться к инновационным технологиям медицины из крупнейшего научного центра Сибири.

Организатор выставочной экспозиции — Министерство экономического развития Новосибирской области.