Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024

Главное ежегодное событие в сфере здравоохранения Кыргызстана — выставка MedExpo Kyrgyzstan 2024! Это мероприятие, входящее в пятерку крупных выставок в Центральной Азии в медицинской отрасли, является ключевым событием для профессионалов здравоохранения.
В рамках выставки компании-участницы представят широкий спектр инновационного медицинского оборудования, техники для диагностики, хирургии и реабилитации, а также другие продукты и услуги для всех направлений медицины. Это прекрасная возможность для посетителей ознакомиться с последними достижениями в медицинской сфере и установить полезные деловые контакты.
В этом году на объединенной выставочной экспозиции будет представлено более 80 компаний из 10 стран.
Ведущие предприятия из Новосибирской области станут участниками международной выставки MedExpo Kyrgyzstan, которая пройдет 2-4 апреля 2024 года в Бишкеке. Новосибирские экспортеры представят перспективные направления в сфере здравоохранения на главной площадке в Кыргызстане для демонстрации новых разработок в сфере медицинской техники — MedExpo Kyrgyzstan 2024.
В состав делегации Новосибирской области войдут представители следующих компаний:
- ООО «МедиКрафт» — разработчик и производитель контактных сред для инструментальной диагностики;
- Центр новых медицинских технологий — один из ведущих медицинских центров Новосибирска;
- ООО «БиоЛинк» — разработчик и производитель наборов реагентов для проведения молекулярно-диагностических исследований в онкологической практике;
- ООО «Элрон» — контрактный разработчик и производитель в области приборостроения, в том числе медицинских изделий;
- ЧОУ ВО «Новосибирский медико-стоматологический институт «ДЕНТМАСТЕР» — это первый частный медицинский вуз за Уралом с крупнейшей в РФ сетью баз практической подготовки стоматологов.
Приглашаем вас посетить стенд Новосибирской области Российской Федерации № R1, познакомиться с компаниями, узнать о потенциальных возможностях партнерства и получить уникальную возможность прикоснуться к инновационным технологиям медицины из крупнейшего научного центра Сибири.
Организатор выставочной экспозиции — Министерство экономического развития Новосибирской области.
- Дата: 2-4 апреля.
- Место: город Бишкек, улица Ахунбаева, 97, манеж Академии физической культуры и спорта.
- Время работы: 2,3 апреля 10.00-18.00, 4 апреля 10.00-16.00.