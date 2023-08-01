От обычного водителя к бриллианту дорог: вдохновляющая история Алмаза

Есть люди, у которых всегда все плохо — жена плохая, дети невоспитанные, денег нет, работа нелюбимая. И на какие-то перемены в жизни такие люди решаются только из-за необходимости и безысходности от очень большого недостатка.

А есть те, кто в любой своей деятельности, в поворотах жизни видит плюсы и новые для себя возможности, потому что любая проблема для них — не беда, а брошенный судьбой вызов. Именно таким человеком является Алмаз Бекжанов — водитель-дальнобойщик из города Балыкчи Иссык-Кульской области, покоряющий дороги Европы. Его уважают коллеги и ценит руководство. Но как он очутился на автобанах Германии?

Жажда познания мира

У Алмаза прекрасная семья — три замечательные дочки и маленький сын. Семья счастливо жила в городе Балыкчи Иссык-Кульской области в Кыргызстане. Алмаз работал, даже занимался общественной и политической деятельностью. Но жажда новых горизонтов не оставляла Алмаза и его семью в покое. В один прекрасный момент он принял решение показать своей семье море, познакомить с неизвестной и часто демонизируемой западной культурой, прогуляться со своими любимыми по старым городам Европы, посмотреть на другую жизнь, при этом сохраняя свои традиционные ценности.

«Для меня семья — самое важное в жизни, ею я дорожу больше всего на свете, поэтому мне хочется показать мир своим детям. Для этого я стал искать работу— такую, чтобы можно было работать и путешествовать», — рассказывает Алмаз.

Долгая дорога в дюнах

Бродил Алмаз по просторам интернета, перебирал компании — много вакансий нашел, но остановился на литовско-немецкой компании, учредителями которой является семейная пара Томас и Ингрида.

«По сравнению с другими компаниями Томас предложил наиболее подходящий для меня вариант. Во-первых, никакого вычета за израсходованное топливо, износ шин, царапин на кузове и прочих мелочей. К автомобилю относятся как к рабочему инструменту, а не как к хрустальной вазе. Конечно, я берегу свой автомобиль, как берегу и свой личный компьютер, и технику, но у меня нет страха за каждую царапинку, поэтому на работе чувствую себя уверенно! — делится Алмаз. — Единственное, за что надо платить, — это за свои ошибки, то есть штрафы. Нарушил — плати! Тут я прекрасно понимаю владельцев компании. Заодно такие меры немного тормозят любителей полихачить».

Многих соотечественников Алмаза останавливает страх бюрократии. То есть и не прочь поехать поработать в Европу, но как представят себе хлопоты с документами, так мотивация тут же пропадает. Тем более что многие компании оформляют все документы работникам уже по приезде в страну Евросоюза, а, согласитесь, сидеть в чужой стране, ожидая документы, это не то «удовольствие», который каждый может себе позволить.

«В компании Томаса иначе. Я заплатил за оформление документов, и оно началось еще, когда я был в Кыргызстане. Поэтому я сдал на все категории у себя на родине, не поехал на оформление и обучение в Литву, а все время, пока оформлялись документы, провел со своей семьей. Кстати, у меня как раз в тот период родился долгожданный сын, поэтому я наслаждался каждым днем, каждой минутой, проведенной с ним», — рассказывает Алмаз.

Алмаз признается, что сначала сомневался, стоит ли переводить деньги на оформление документов. Ведь сейчас так много мошенников, так и деньги потерять легко. Но спустя неделю, посоветовавшись со старым товарищем, Алмаз рискнул и не пожалел! «Я перевел 1 тысячу 80 евро, необходимые для оформления документов на территории Евросоюза. После перевода денег мои документы быстро пришли курьерской службой DHL. Пакет документов состоял из КОД 95, уже подписанного директором трудового договора, приглашения и других необходимых документов», — делится Алмаз.

После получения визы наш герой взял билеты на самолет и отправился в офис компании в Литву, в портовый город Клайпеда. Летел Алмаз с пересадкой через Стамбул, где около четырех часов ждал рейс в столицу Литвы Вильнюс. Прямо из Вильнюса Алмаз отправился в Клайпеду — туда, где его ждали. Город поразил его своей чистотой, опрятностью, такой приятной атмосферой приморского города, где одинаково хорошо общаются как на русском, так и на английском языках.

«Встретили меня хорошо! В городе Клайпеде в офисе компании я провел шесть дней. Всего шесть дней! Никаких очередей, никакого хождения по кабинетам. За это время мы подали документы на вид на жительство, открыли счет в банке, установили приложение банка в телефоны, зарегистрировали его, заполнили другие необходимые документы, и все эти расходы за счет той суммы, которую я отправлял из Кыргызстана», — говорит Алмаз.

По автобанам Германии

Еще одно условие работы, которое пришлось по душе нашему герою: его, как и его коллег-дальнобойщиков, не гоняют «галопом по Европам», а направляют работать только в одну страну — Германию.

«Я знаю уже все автобаны Германии! Выучил немецкие правила дорожного движения, знаю местные фишечки. Да, работаю я тут, но свободное шенгенское пространство не ограничивает меня в посещении других стран! В моих планах на выходные брать в аренду легковую машину фирмы и путешествовать по старушке Европе. Наконец-то сбывается моя мечта — я путешествую, я познаю мир!

Моя жизнь не ограничивается промзонами и складами, мой кругозор расширяется при наблюдении за жизнью европейцев, при изучении истории непосредственно посещая города, музеи и замки, которые до этого я видел лишь на картинках. Этими знаниями и эмоциями я хочу делиться с миром: со своими соотечественниками, с соседями. Так и хочется сказать: «Люди! Мир богат и многогранен!»

Для этого я даже блог свой завел, где снимаю видео о своей работе, о странах, где я побывал, о людях, с которыми я общаюсь. Мой YouTube-канал так и называется «Салам дүйнө/ Hello world» (https://www.youtube.com/@almazbekjanov), поэтому всех сомневающихся я приглашаю на свой канал — не бойтесь, а пробуйте!» — призывает всех Алмаз.

Огранка бриллианта

Посмотрев на жизнь людей других стран, Алмаз в стороне не остается. Путь, который он прошел и проходит, словно огранка прекрасного алмаза, к которому прикоснулся самый искусный ювелир — большой мир, жизненный опыт и путешествия! За это время Алмаз стал настоящим бриллиантом компании Томаса и Ингриды, видеоблогером и даже находит время на учебу — осваивает удаленную профессию! И все это ради того, чтобы в один день, который все ближе и ближе, показать своей семье швейцарские горы, датский «Леголенд», чешские гранаты, немецкие замки и музеи, гостеприимство западных славян.

Фото из личного архива. Томас и Ингрида с детьми

Для Томаса и Ингриды — основателей и собственников компании — на первом месте семья и семейные ценности, поэтому и для сотрудников создаются такие условия, чтобы их семьи были в безопасности, жили с уверенностью в завтрашнем дне. Работая в компании Томаса и Ингриды, Алмаз спокоен за свое будущее.

И если вы хотите последовать его примеру, то можете связаться по поводу работы водителем в Германии с Томасом и Ингридой по WhatsApp или сканируйте номер с QR-кода.