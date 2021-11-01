ЗСАО «Ингосстрах» было образовано в 1996 году. На сегодняшний день это крупнейший национальный страховщик, предоставляющий более 40 видов страховых и перестраховочных услуг и продуктов. Собственный капитал компании составляет более 334,1 миллиона сомов, в том числе уставный капитал 191,4 миллиона сомов.

В чем инновационность компании, какие перспективы и чего ждать от страховщиков в будущем, ИА «24.kg» рассказала председатель правления компании Динара Тезекбаева.

— Ваша компания отмечает 25-летие — как бы вы охарактеризовали путь, пройденный компанией за это время? Что является ее главным успехом?

— Я всегда считала, что страхование — это умный и далеко идущий бизнес. Нашей компании уже 25 лет. Все это время компания динамично росла, и главное, качественно менялась к лучшему. Предоставление высококачественных услуг в области всех видов страхования и добросовестное, своевременное выполнение принятых на себя обязательств были для нас приоритетом все это время. А пройденный путь — это целая жизнь, наполненная стремлением приобщить граждан к культуре жизни, оценки рисков и выбора надежного партнера-страховщика. Главное — не останавливаться и стремиться к новым высотам. И у нас все для этого есть — команда профессионалов. А самое главное, у нас есть наши клиенты, которые нам доверяют и нас рекомендуют. Эти условия позволяют нам расти быстрее рынка и увеличивать прибыль!

— Какие виды страхования в вашей компании есть на данный момент? Какие виды страхования пользуются популярностью?

— Основной бизнес в страховании у нас сегодня находится в корпоративном секторе. Розничное страхование в большинстве случаев происходит при страховании залогового имущества по требованию коммерческих банков или при выезде за рубеж, когда в обязательном порядке требуется наличие полиса медицинского страхования.

— Получается, граждане не доверяют страховым компаниям?

— У каждого из нас есть потребность в страховании на базовом уровне. Как только у человека становится достаточно денег или других ценностей, чтобы обеспечить свои первичные потребности в питании, жилье и так далее, возникает логичный вопрос: как их сохранить?

Далеко не все задумываются о том, что им может быть нужно и полезно страхование. И еще меньше тех, кто знает, что свои накопления можно использовать гораздо более эффективно с помощью выбора грамотного страхового полиса, подходящего под нужды конкретного человека.

Поэтому отношение к страховым компаниям у граждан в Кыргызстане принципиально другое, нежели в других странах. На Западе потребитель считает, что может себе позволить больше по отношению к страховым компаниям, чем, например, к банкам. Только в Кыргызстане это больше связано с тем, что наш страховой рынок находится на раннем этапе развития рынка. У нас еще не сформировалась страховая культура, не созданы условия для того, чтобы страховая история была важна для потребителя так же, как и кредитная.

— Какие проблемы развития страхования в Кыргызской Республике есть на данный момент?

— На состояние экономики влияют значительные расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф, которые покрываются за счет бюджетных средств, средств граждан и юридических лиц. Порой из-за недостатка средств компенсация убытков зачастую происходит избирательно, в результате чего имущественные интересы граждан и юридических лиц в большей части ущемляются. Возрастают также потери от предпринимательских рисков.

Уровень развития страны в финансовом сегменте определяется, в частности, уровнем развития страхования. Страховая отрасль создает рабочие места, платит налоги и делает долгосрочные инвестиции. Динара Тезекбаева

На макроэкономическом и микроэкономическом уровнях страхование является обязательным элементом экономической системы страны. Страхование уже сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся сфер кыргызстанского бизнеса. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. Тем не менее на развитие страхования негативно влияют следующие факторы:

существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги не способствует должному развитию страхования;

отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

недостаточный уровень страховой культуры потенциальных потребителей по вопросам получения страховых продуктов и услуг ограничивает использование и развитие механизмов страховой защиты.

— Что является двигателем страхования?

— Мощным двигателем развития страхования являются его обязательные виды. Мировой практикой выработаны четкие критерии введения обязательного страхования. Если определенная группа рисков не принимается страховщиками на страхование на коммерческой основе в силу нерентабельности, либо стоимость коммерческого страхования слишком высока для страхователя, либо страхователь недооценивает степень опасности и возможные последствия наступления страхового случая, а общественная потребность в страховой защите таких рисков есть, государство вводит обязательное страхование.

— Застраховаться от всего в жизни невозможно, но что бы вы посоветовали застраховать в первую очередь?

— Все, что связано с самым дорогим в жизни: здоровье, семья, профессиональные риски и имущество.

— Чего вы ждете в ближайшем будущем для страхового рынка, для своей компании, для себя лично?

— Для компании я жду финансового результата и реализации большого количества проектов. Это хорошо, когда приходят новые люди с новыми мыслями, новыми идеями, горящими глазами. Я считаю, что нельзя останавливаться, необходимо развиваться. Могу с уверенностью заявить, что мы готовы к будущему, чтобы максимально эффективно работать на благо нового поколения людей, ценящих комфорт, безопасность и высокий уровень сервиса. И, конечно, я надеюсь, что в этом году мы привлечем больше ценных бумаг, мы сейчас активно этим занимаемся. Также улучшится и экономическая ситуация в стране, и это неминуемо отразится на нашем рынке.