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Бизнес

«Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб

Заявления бывшего заместителя начальника отдела кассовых операций Гульмиры Асанбековой ложные, искажают действительность, представлены однобоко с целью скрыть свои умышленные злодеяния, повлекшие экономический ущерб банку.

Все необходимые сведения и неопровержимые доказательства, уличающие Асанбекову в совершении противоправных действий предоставлены банком следственным органам в начале августа 2021 года.

«Видеоматериалы, где четко показаны противоправные действия со стороны Асанбековой, показания свидетелей и ее добровольное признание вины вкупе с ее объяснительными документами являются неопровержимыми фактами для подозрения в воровстве и мошенничестве. Их мы передали следственным органам», — рассказали в банке.

ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН» подчеркивает тот факт, что в банке действует эффективная система внутреннего контроля, проводятся регулярные проверки всех бизнес-процессов банка с применением современных технологий риск-менеджмента.

ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН» оставляет за собой право защиты чести, достоинства и деловой репутации в суде.

В банковской практике большинства экономически активных стран, включая Кыргызскую Республику, встречаются случаи мошенничества, злоупотребления служебными обязанностями и прочие нарушения законодательства, в том числе и совершенные сотрудниками финансово-кредитных учреждений. Подобные случаи пристально изучаются и незамедлительно передаются в правоохранительные органы. Расследованием подобных преступлений занимаются уполномоченные правоохранительные органы и другие специализированные институты, которые по результатам расследований предусматривают определенные санкции и наказания за экономические преступления. ОАО «Коммерческий Банк КЫРГЫЗСТАН» добросовестно передает всю необходимую информацию следственным органам и выступает за вынесение справедливых решений за совершенные правонарушения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208807/
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