ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» подружились банкоматами

Отличные новости! Держатели «Элкарт» двух банков — ОАО «Керемет Банк» и ОАО «Коммерческий Банк «Кыргызстан» — могут пользоваться банкоматами друг друга по своим привычным тарифам.

Хотя у каждого из банков развитая инфраструктура банковского оборудования, создание дружественной сети открывает дополнительные преимущества: у владельцев национальной платежной карты «Элкарт» практически вдвое увеличивается число доступных устройств по всей стране, где можно обналичить денежные средства.

В итоге благодаря созданию общей сети к услугам клиентов двух банков доступны сразу 460 банкоматов по всей стране: в Бишкеке и Чуйской области — 168, в Баткенской области — 37, Джалал-Абадской — 75, Иссык-Кульской — 55, Нарынской — 21, Ошской — 80, Таласской — 24.

Напоминаем, что платежными картами ОАО «Керемет Банк» также можно оплатить товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях республики безналичным способом без комиссии, воспользовавшись POS-терминалом любого кыргызстанского банка. При безналичных расчетах в крупных маркетах налог с продаж в 1 процент не взимается, что дает дополнительную экономию.

Все вопросы можно адресовать в круглосуточный контакт-центр по телефону (0312) 55 44 44, в WhatsApp — (0557) 55 44 44 или написать в чат на официальном сайте.