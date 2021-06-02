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Бизнес

Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022

1 июня руководители Кыргызского футбольного союза в лице президента Канатбека Маматова и генерального секретаря Медербека Сыдыкова, а также министр культуры, информации и спорта Кайрат Иманалиев, директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Шабданбаев и директор дирекции по олимпийским видам спорта Нурланбек Исмаилов проводили национальную сборную на отборочные игры ЧМ-2022 в Японию.

Руководители пожелали легкой посадки и удачных игр сборной.

«Наши болельщики заждались матчей сборной, впереди вас ждут ответственные игры. Сыграйте достойно, добейтесь побед! Несмотря на то что вы далеко, мы будем болеть и переживать за каждого из вас. За вами целая страна», — сказал президент КФС.

«Все мы будем следить за матчами и болеть за вас. Эти игры — большая ответственность. Надеюсь, у вас все получится», — пожелал успехов министр культуры, информации и спорта Кайрат Иманалиев.

Также в ходе встречи отметили, что необходимо улучшать условия для спорта в республике и успешное выступление в Японии важно для всего кыргызстанского спорта.

Делегация сборной Кыргызской Республики вылетела в Японию в ночь с 1 на 2 июня.

Заключительные матчи отборочного раунда группы F, где выступает Кыргызская Республика, пройдут в Японии. Подопечные Александра Крестинина сыграют со сборными Монголии 7 июня, Мьянмой — 11 июня и Японией — 15 июня.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/196128/
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